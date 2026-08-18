​Incendio alla SIMS di Reggello

Quando si verifica un incidente in uno stabilimento farmaceutico, la percezione pubblica oscilla immediatamente tra l'allarme per il rischio chimico e il timore di ricadute ambientali a lungo termine. Tuttavia, l'evento di oggi alla SIMS S.r.l. di Reggello offre una prospettiva diversa: quella di una crisi industriale contenuta non solo dalla tecnica, ma da una gestione istituzionale impeccabile.

In ogni crisi, la prima ora è determinante per il controllo del "narrativo" e del pericolo. La Prefettura di Firenze ha agito con una tempistica da manuale: la convocazione del Centro Coordinamento Soccorsi è avvenuta già alle ore 9:45 del mattino, pochissimo tempo dopo la deflagrazione. Questa attivazione precoce ha permesso di occupare lo spazio informativo prima che il vuoto venisse riempito da speculazioni o panico sui social media. La complessità del coordinamento è stata garantita dalla presenza simultanea di tutti i vertici decisionali e tecnici:

Vigili del Fuoco (intervento operativo e messa in sicurezza);

(intervento operativo e messa in sicurezza); Sindaco di Reggello e rappresentanti del Comune di Figline e Incisa Valdarno ;

e rappresentanti del ; Forze di Polizia (Carabinieri e Polizia Municipale per il presidio dei varchi);

(Carabinieri e Polizia Municipale per il presidio dei varchi); ARPAT (monitoraggio ambientale);

(monitoraggio ambientale); Protezione Civile della Città Metropolitana ;

; Azienda USL Toscana Centro (118 e Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro);

(118 e Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro); Publiacqua (gestione delle risorse idriche);

(gestione delle risorse idriche); Autostrade per l’Italia.

Un rischio critico durante lo spegnimento di incendi chimici è il "run-off" delle acque di spegnimento, spesso contaminate. Alla SIMS, la gestione tecnica ha beneficiato di infrastrutture di sicurezza progettate per l'isolamento totale. Come confermato dai rilievi tecnici dei Vigili del Fuoco e di ARPAT: "Le acque impiegate per lo spegnimento sono rimaste confinate all'interno delle vasche di contenimento dell'impianto e non risultano dispersioni all'esterno."

Questa barriera fisica ha impedito che l'incidente si evolvesse in un disastro ecologico, garantendo l'assenza di emissioni tossiche rilevabili oltre il perimetro aziendale.

L'aspetto umano dell'incidente di Reggello è un indicatore fondamentale dell'efficacia dei protocolli interni. Nonostante l'energia sprigionata da una deflagrazione, si è registrato un solo lavoratore coinvolto, il cui percorso sanitario riflette un approccio di massima cautela.

Inizialmente classificato come "codice bianco" sul posto per fini precauzionali, il lavoratore è stato successivamente trasferito in ospedale in "codice verde" per accertamenti. La notizia delle sue dimissioni, giunta nel pomeriggio, conferma che le barriere di sicurezza fisiche (come i sistemi di sfogo della pressione o il posizionamento degli impianti) e i dispositivi di protezione individuale hanno protetto la vita umana anche in condizioni di stress estremo dell'impianto.

L'incendio ha interessato esclusivamente l'impianto di depurazione delle acque e non i laboratori di sintesi chimica. Questa distinzione è cruciale: a differenza dei reattori di produzione, dove si manipolano precursori volatili e principi attivi (API) ad alta entalpia, l'impianto di depurazione gestisce reflui già diluiti. La natura stessa delle sostanze coinvolte ha limitato drasticamente il potenziale tossicologico della combustione, permettendo ai Vigili del Fuoco di dichiarare l'incendio "prontamente estinto" in tempi brevi.

L'impegno istituzionale non si è concluso con l'estinzione delle fiamme. Il CCS è rimasto "permanentemente allertato" per monitorare eventuali evoluzioni post-incidente. E' stata già programmata una riunione di aggiornamento per domani, alle ore 12:00, per validare i risultati dei monitoraggi ambientali di lungo periodo.

L'incidente di oggi alla SIMS S.r.l. rimarrà negli annali come un esempio di resilienza industriale. Mentre la società ha già avviato gli approfondimenti tecnici per accertare le cause e prevenire il ripetersi dell'evento, resta il dato oggettivo di una risposta di sistema che ha funzionato in ogni sua componente.