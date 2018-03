Incendio a Firenze: pasta all'italiana, ma dimenticano l'acqua

Le studentesse avevano appena acquistato gli ingredienti

Tre studentesse americane in Italia rischiano di bruciare casa partendo da una pentola.

Il principio d'incendio si è sviluppato nel cuore del centro storico fiorentino, in quel Mercato Vecchio poi trasformato nell'odierna piazza della Repubblica.



Le intenzioni erano lodevoli, provare un piatto tipico della cucina italiana: la pasta.

All'arrivo dei Vigili del fuoco le ragazze avrebbero ammesso di non aver considerato l'idea di far bollire dell'acqua all'interno della pentola nella quale si trovava invece la semola di grano duro appena acquistata al supermercato per provare l'esperienza di cucinarsi la regina della tavola del Bel Paese.