Incendi in Toscana, il peggio sembra passato

Sono in fase di contenimento i principali incendi sviluppatisi in Toscana negli ultimi giorni. Anche quello più grave, in Versilia, tra i Comuni di Massarosa e Camaiore, che ha coinvolto, secondo le ultime stime della Protezione civile regionale, circa 800 ettari di territorio. Cento ettari è invece la stima della superficie coinvolta dal fuoco a Certaldo, in provincia di Firenze, dove un incendio sta interessando l’area da ieri pomeriggio. A Vecchiano, nel pisano, l’area interessata dalle fiamme si attesta intorno ai 92 ettari.

I mezzi regionali e le squadre antincendio sono ancora in azione. Di seguito gli ultimi aggiornamenti della Sala operativa.