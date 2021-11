Inaugurato il mercato di Natale di Firenze

Le bancarelle sono in piazza già dal 20 novembre, ma l’inaugurazione ufficiale c’è stata stamani. Taglio del nastro a Firenze per il tradizionale mercato di Natale in piazza Santa Croce, che festeggia venti anni di tradizione ininterrotta: cinquanta stand nelle tradizionali casette di legno con profumi, sapori tipici ed oggetti di artigianato artistico provenienti da tutta Europa.

“Oltre che un evento apprezzato dai residenti è una manifestazione che costituisce un’attrazione per chi viene da fuori – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani – Un evento che può contribuire al turismo a Firenze, penalizzata come tutti le città d’arte nei mesi della fase più acuta della pandemia a causa della chiusura delle frontiere e le restrizioni nei movimenti”.

Giani ha partecipato all’inaugurazione ed è stato premiato dalla Confersercenti, organizzatrice dell’evento, con una targa come “Miglior amico” del mercato di Natale. Identico riconoscimento è andato all’assessore Gianassi del Comune di Firenze, a Francesco Colonna e Antonio di Marcantonio.

L’accesso al mercato di Santa Croce si svolge naturalmente nel rispetto delle norme antiCovid-19 tese a ridurre il rischi di contagio e per entrare e girare tra le bancarelle è necessario il green pass.

L’Associazione Tumori Toscana presenta tante proposte natalizie destinate a garantire gratuitamente ai malati di tumore e alle loro famiglie cure ed assistenza domiciliari di qualità. Fino al 21 dicembre i volontari saranno nelle principali piazze di Firenze, Prato e Pistoia per proporre, a fronte di una piccola offerta, i prodotti della Campagna di Natale.

Tante idee regalo per tutti i gusti: dalle classiche stelle di Natale, ai panettoni e pandori artigianali, alle palline natalizie. Tutti i regali solidali potranno anche essere ritirati nelle sedi o consegnati a domicilio.

Torna anche il tradizionale appuntamento con i Mercatini di Natale dell’ATT che si svolgeranno sabato 11 e domenica 12 dicembre a Firenze presso l’Hotel Albani Firenze (Via Fiume, 12, orario 9.30-19.30) e sabato 18 e domenica 19 dicembre a Prato presso l’Officina Giovani (Piazza Macelli, orario 9-20).

Tanti, come sempre, i nomi delle grandi griffe presenti (Ferragamo, Prada, Montcler, Stefano Ricci, Ash e tanti altri) ma ci sarà spazio anche per creazioni handmade di gioielli e oggettistica e non mancherà, ovviamente, un vasto reparto food & wine per i più golosi. Un’ottima occasione per unire shopping e solidarietà e dare un aiuto concreto ai malati di tumore e alle loro famiglie.

Sabato 18 e domenica 19 dicembre, dalle 10:00 alle 20:00, torna l'appuntamento di dicembre con Creative Factory Xmas Edition, organizzato dall'Associazione Heyart, il xmas market dedicato alla creatività emergente, nello spazio ICLAB, in Viale Guidoni 103,ICLAB, Intercultural Creativity Laboratory è un ampio spazio industriale che ospita mostre, fiere , convegni ed eventi culturali recentemente acquisito dal Centro Congressi al Duomo e dedicato allo sviluppo delle relazioni internazionali e alla valorizzazione del contesto locale.L’evento, realizzato in collaborazione con la Vineria Sonora, ospita artigiani, designer e maker che presentano prodotti originali realizzati in pezzi unici o in tiratura limitata.Oltre allo shopping ci saranno laboratori e workshop gratuiti per adulti e bambini legati alla promozione dell'handmade e del fatto a mano a cura di illustratori, artisti e arteterapeuti come Laura Fenizia del brand Pipiakit, Peggy in Florence e Miss Papazissis.

Non potranno mancare cibo e buona musica. Il market ospiterà il wine bar della Vineria Sonora che proporrà degustazioni di vini naturali, biologici e biodinamici accompagnati da una speciale selezione di salumi e formaggi, oltre ad assaggi di musica a cura dei dj della selezionata crew della Vineria.

Dal 4 dicembre arriva al Parco di Pinocchio una balena da guinness di 230 kg. su iniziativa della Fondazione Nazionale Carlo Collodi! Nell’opera ci sono anche Pinocchio e Geppetto e sul mare di cioccolato sono ricreati alcuni dei rifiuti (sempre in cioccolato) che inquinano i nostri mari.

Tutta l'opera è edibile in ogni sua parte e sarà in mostra per sensibilizzare alla tutela dell'ambiente marino, in mostra nei giorni di apertura del parco: dal 4 dicembre al 12 e dicembre, il 18 e 19 dicembre e per tutte le festività, tutti i giorni, dal 24 dicembre al 6 gennaio, quando, grazie alla presenza del cioccolatiere Massimiliano Rosamilia, sarà donata pezzetto per pezzetto ai visitatori. Distribuzione che continuerà anche nei giorni 7/8/9 gennaio 2022 (sempre non finisca prima!). L'opera è ideata dal maestro cioccolatiere Antonio de Le Rose e sarà assemblata in questi giorni all'Acquario di Genova nell’area della vasca dei cetacei. Una volta ultimata partirà poi per Collodi.

Nel periodo natalizio è in mostra la collettiva di opere d'arte Trucioli d'arte nel paese di Pinocchio a cura di Emiliano Landi e sono previste performance con la presentazione del libro Tre zollette di Pinocchio di Katia Nocentini. Sempre a tema della tutela dell’ambiente è in mostra l’opera Pinocchio ecologista a cura di Casa Panacea.

Nel periodo i bambini potranno visitare la Casa degli elfi e scrivere prima a Babbo Natale e poi alla Befana la loro letterina, da sigillare con la ceralacca. Sono previsti giochi e animazioni.

Oltre alle attività per i bambini (museo interattivo, giostre d'epoca, serra botanica, spettacoli burattini, giostre d'epoca, percorsi avventura - questi dai 5 anni e comunque non saranno in funzione in caso di pioggia -) sono previsti laboratori e attività di animazione a tema per tutte le feste.

Tutte le attività del Parco Collodi-Pinocchio sono al chiuso o al coperto. Restano all'aperto i percorsi del parco e del giardino storico e i 2 percorsi avventura.

Duecento opere d’arte uniche, provenienti da ogni angolo dei cinque continenti, realizzate utilizzando le più diverse ed originali tecniche artistiche. Sarteano, in provincia di Siena, nel pomeriggio dell’8 dicembre 2021 partendo dalla Chiesa di San Francesco, inaugura “Il paese dei Presepi, l’Arte nella Natività” - quarta edizione dopo lo stop dovuto al covid dello scorso anno - percorso artistico di presepi d’autore in mostra, con l’ambiziosa volontà di diventare cittadina punto di riferimento per i tantissimi amanti della natività e mettendo a punto un programma di eventi natalizi con un mese di iniziative realizzate insieme, unendo le forze e la creatività di tutte le associazioni della cittadina.

“Il Paese dei Presepi” sarà un percorso d’arte, bellezza ed emozioni, visitabile fino al 6 gennaio 2022 per le vie del centro storico, ai piedi del Castello Cinquecentesco, articolato in quattro luoghi d’arte dove saranno esposti i presepi d’autore della celebre collezione Bologni-Rappuoli ed impreziosito da pezzi unici realizzati dai maestri presepisti di tutta Italia: si parte dalla centrale Sala Mostre, per proseguire verso la Farmacia Storica, quindi la Sala d’Arte Domenico Beccafumi, fino alla visita al museo, stabile e fruibile tutto l’anno, dei Presepi dal Mondo; uno scrigno di bellezza e tappa imperdibile per gli amanti del genere, per curiosi e per famiglie realizzato in tanti anni di ricerca dal collezionista ed appassionato Stefano Rappuoli (Consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Amici del Presepe) che negli anni è stato chiamato ad esporre ad Assisi, Trani, ai Magazzini del Sale a Siena, fino al Vaticano (dove anche quest’anno è stato voluto con la sua collezione per allestire la collettiva nella prestigiosa cornice del Colonnato del Bernini).

Nell’occasione, per la sua Sarteano, Rappuoli, insieme al suo staff, ha selezionato pezzi unici a firma degli artisti e maestri punti di riferimento assoluti del settore del calibro di Angela Tripi, Diego Poloniato, Marco Bonechi, fino alla imponente Annunciazione del Maestro Gianfranco Giorni che sarà esposta nella Chiesa di San Martino, accanto alla più celebre Annunciazione, opera magna di Domenico Beccafumi.

A fare da cornice al percorso museale dedicato alle natività tantissimi gli appuntamenti fino al 6 gennaio 2022 messi a punto dalle tante associazioni del paese e coordinate dal Centro Commerciale Naturale del borgo senese: “La Casina di Babbo Natale” e i “Giochi per grandi e per piccini”, i mercatini de “la Piazza delle stelle” (i fine settimana dell’11 e del 18 dicembre); la mostra fotografica collettiva al Castello “Elevenstories” che sarà inaugurata il 12 dicembre, per proseguire poi dal 18 dicembre al 6 gennaio; la performance del Coro Gospel “One Voice”, che si esibirà nel pomeriggio di domenica 12 dicembre nella cornice della Chiesa di San Francesco; i due spettacoli della Compagnia Teatrale degli Arrischianti; l’accensione della pira natalizia per la Vigilia e l’incontro dei bimbi con Babbo Natale sotto le logge del Teatro; la “Tombola della Befana” e “La Befana vien cantando”, insieme agli immancabili presepi delle cinque Contrade della Giostra del Saracino, che apriranno i battenti, come da tradizione quarantennale, per la Vigilia di Natale per arrivare fino al 6 gennaio.