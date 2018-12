In vendita all'asta gli immobili della Azienda Sanitaria Toscana

Da Livorno a Massa, da Pietrasanta a Volterra

È stata prorogata a giovedì 14 febbraio 2019 la scadenza per il bando di alienazione di immobili della Azienda Usl Toscana nord ovest del valore complessivo di oltre 20 milioni di euro. Le proprietà spaziano su tutte le province di competenza dell’Azienda e vanno dalla ex Colonia Laveno di Pietrasanta al complesso “Poggio alle Croci” di Volterra con base d’asta rispettivamente attorno ai 2 e ai 6 milioni di euro, dalla Villa Rodocanacchi di Monterotondo a Livorno alla palazzina di Via Alberica a Massa con basi d’asta da oltre 5 milioni e 1,5 milioni.

L’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 10 per cento dell’importo a base d’asta sotto forma di versamento della somma al Tesoriere dell’Azienda. L’apertura delle offerte avverrà il giorno successivo alla chiusura, venerdì 15 febbraio 2019. Per ulteriori informazioni consultare il bando presente sul sito nella sezione “Bandi e concorsi”.

(Pierpaolo Poggianti)

OGGETTO DI ALIENAZIONE:



Lotto A: Complesso denominato “Poggio alle Croci”, trattasi di complesso immobiliare ubicato a Volterra, parte dell’ex Ospedale Psichiatrico.

Valore a base d’asta : euro 5.940.000



Lotto A1 : Immobile denominato “Padiglione Tanzi” ubicato in loc. Tignamica , Comune di Volterra

L’immobile è costituito da fabbricato ex Ospedale psichiatrico, di antica costruzione ubicato a circa 4 km dal centro storico, in area rurale.

Valore a base d’asta : euro 889.200



Lotto B: Porzione di immobile ubicato in Segromigno , Comune di Capannori

L’immobile è costituito da porzione di più ampio immobile destinata ad uffici di circa mq.400 ubicata in Comune di Capannori, Frazione Segromigno in Piano, Via Stradone di Segromigno,167–169-171.

Valore a base d’asta: Euro 189.760



Lotto C: Complesso immobiliare denominato “ex Colonia Laveno”, sito nel Comune di Pietrasanta, Viale Apua

Valore a base d’asta :Euro 2.018.750



Lotto D :Terreno situato nel Comune di Pietrasanta, Via di Capriglia

Valore a base d’asta :Euro 2.018.750



Lotto E :immobile ex scuola elementare "Ferretti" a Bagni di Lucca - Viale Roma 68/B

Valore a base d’asta :Euro 321.385



Lotto F : Fabbricato colonico posto in loc. Maggiano Lucca via di Fregionaia

Si tratta di immobile di circa mq 795 corredato da mq.15.055 di terreno

Valore a base d’asta :Euro 295.140



Lotto G : Terreno agricolo in loc. Maggiano Lucca via di Fregionaia di mq. 37.230

Valore a base d’asta :Euro 113.250



Lotto I: Unità immobiliare, ubicato a Carrara (MS) in Via dell’Arancio n. 2, con destinazione d’uso civile abitazione ovvero appartamento di circa mq. 93 lordi posto al 1° piano di maggior fabbricato costituito da tre piani fuori terra ed uno seminterrato.

Il valore a base d’asta è di Euro 71.000



Lotto L: Unità immobiliare, ubicato a Carrara (MS) in Via dell’Arancio n. 2, con destinazione d’uso magazzino di circa mq. 43 lordi, posto al piano seminterrato di maggior fabbricato costituito da tre piani fuori terra ed uno seminterrato.

Il valore a base d’asta è di Euro 25.500



Lotto M: Unità immobiliare, ubicato a Carrara (MS) in Via dell’Arancio n. 4, con destinazione d’uso magazzino trattasi di fondo complessivamente di circa mq. 51 lordi al piano terra di un palazzo.

Il bene è attualmente locato con diritto di prelazione.

Il valore a base d’asta è di Euro 31.490 .



Lotto N: terreni via Acquafiora, Bonascola Trattasi di n. 3 terreni incolti, ubicati nel Comune di Carrara, località Bonascola, Via Acquafiora.

Il valore a base d’asta è di euro 33.900



Lotto O : terreno ubicato ad Avenza - Carrara (MS) in Via Morlungo

Il valore posto a base d’asta è di Euro 31.650.



Lotto P1 : Unità immobiliare Fg. 81 Mapp. 307 sub. 6: via Alberica n. 50, collocata nel centro città di Massa.ubicata in parte al piano Primo ed in parte al piano interrato (cantina) di edificio di vecchia edificazione, costituito da tre piani fuori terra, ed uno interrato, con androne e vano scala di accesso in uso comune. Il valore a base d’asta è di Euro 618.570



Lotto P2 : Unità immobiliare Fg. 81 Mapp. 307 sub. 7: ubicata al piano Secondo con ripostiglio al piano interrato, di edificio di vecchia edificazione, costituito da tre piani fuori terra, ed uno interrato, con androne e vano scala di accesso in uso comune, collocato nel centro città di Massa, in Via Alberica n.50.

Il valore a base d’asta è di Euro 280.810



Lotto P3 : Unità immobiliare Fg. 81 Mapp. 307 sub. 8: ubicata al piano Secondo con ripostiglio al piano interrato, di edificio di vecchia edificazione, costituito da tre piani fuori terra, ed uno interrato, con androne e vano scala di accesso in uso comune, collocato nel centro città di Massa, in Via Alberica n.50.

Il valore a base d’asta è di Euro 389.020



Lotto P4 : Unità immobiliare Fg. 81 Mapp. 307 sub. 9: ubicata al piano Terra di edificio di vecchia edificazione, costituito da tre piani fuori terra, ed uno interrato, con androne e vano scala di accesso in uso comune, collocato nel centro città di Massa, in Via Alberica n.50.

Il valore a base d’asta è di Euro 226.280



Lotto P5 : Unità immobiliare Fg. 81 Mapp. 307 sub. 10: ubicata al piano Terra di edificio di vecchia edificazione, costituito da tre piani fuori terra, ed uno interrato, con androne e vano scala di accesso in uso comune, collocato nel centro città di Massa, in Via Alberica n.50.

Il valore a base d’asta è di Euro 100.000



Lotto S : Via Mordini 48 Comune di Lucca identificato al catasto fabbricati Foglio 130 Mappale 378/5 Appartamento posto al piano terra di mq. 120.

Il valore posto a base d’asta è di Euro 170.000



Lotto T : Via Mordini 48 Comune di Lucca identificato al catasto fabbricati Foglio 130 Mappale 378/6 Appartamento posto al piano primo di mq. 160.

Il valore a base d’asta è di Euro 248.900



Lotto U : Via F.lli Rosselli Querceta – Comune di Seravezza fabbricato isolato corredato da resede pertinenziale, anno di costruzione 1989

Il valore a base d’asta è di Euro 655.500



Lotto W : Piazza Attias Comune di Livorno Appartamento sito al piano primo Superficie interna: mq.440 Chiostra interna: mq.42.

Il valore a base d’asta è di Euro 617.500



Lotto WW : Via Carlo Marx Comune di Collesalvetti Locali siti al piano terra Superficie interna: mq. 120

Il valore a base d’asta è di Euro 70.000



Lotto Y: Via Savonarola 82 Comune di Cecina

Il valore a base d’asta è di Euro 3.000.000



Lotto Z : Via di Monterotondo 49 Comune di Livorno Immobile ubicato nel Comune di Livorno Via di Monterotondo 49 destinato a case di cura e ospedali (B4)

Il valore a base d’asta è di Euro 5.200.000



Lotto X : Via Persio flacco Ed. Stella . Comune di Volterra (Pi) Immobile di tre vani e locale caldaia, disimpegno. Fg 113, part 382 sub 10 cat A2.

Il valore a base d’asta è di Euro 75.000