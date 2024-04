In vacanza in Ticino, il cantone più meridionale della Svizzera

Il Canton Ticino prende il nome dall'omonimo fiume, che lo attraversa fino al Lago Maggiore, ed è l’unico territorio all’estero ufficialmente di cultura e lingua italiane. Le foreste coprono circa un terzo dell'area e anche i laghi Verbano e Ceresio compongono una parte considerevole del territorio.

Il Ticino, durante la stagione estiva, riceve un grande numero di turisti, che visitano in particolare i laghi, le vette (che superano i 3.000 metri) e le città storiche. Il turismo ha permesso la costruzione di diverse piccole ferrovie in zone panoramiche delle montagne. Un esempio è la Centovallina, che collega Locarno con Domodossola.

Sul fondovalle, in montagna o al lago si possono trovare numerosi luoghi speciali che si prestano perfettamente a soggiorni rilassanti e rigeneranti, da cui partire per approfondire la bellezza del panorama, la gastronomia e la cultura ticinesi. La produzione di vino, qualitativamente molto migliorata negli ultimi decenni, si caratterizza per il vitigno Merlot. La cucina del Ticino è molto influenzata da quella lombarda e il Cantone ospita migliaia di ristoranti e centinaia di alberghi. Particolarmente apprezzati, oltre a strutture alberghiere e appartamenti di vacanza, sono anche campeggi e capanne alpine, nonché alloggi particolari. Gli alberghi rimangono però sempre la forma di alloggio più gettonata.

Il Lago Maggiore, il Lago di Lugano, le città di Bellinzona, Locarno, Ascona e Lugano sono tra i centri turistici più importanti. La diga della Verzasca, nota per la scena d'apertura del film GoldenEye del 1995, è popolare tra i bungee jumping. Swissminiatur a Melide è un parco in miniatura con modelli di oltre 120 attrazioni svizzere. Le Isole di Brissago sul Lago Maggiore sono le uniche isole svizzere a sud delle Alpi e ospitano giardini botanici con 1.600 specie di piante diverse provenienti da tutti e cinque i continenti.

Quando inizia la bella stagione, piazze, parchi, lidi e centri cittadini si animano di appuntamenti che sanno convincere tutti i gusti e che si adattano a tutte le età. Tra gli eventi dal richiamo internazionale in programma spicca fra tutti il Locarno Film Festival, che quest’anno si terrà dal 7 al 17 agosto. La 40^ edizione del JazzAscona (20-29.6.2024) si arricchisce di gigantografie fotografiche. In riva al lago di Lugano l’estate si vive all’aria aperta il LongLake Festival (11-18.07.2024). Anche la vincitrice di Sanremo, Angelina Mango, salirà sul palco medievale di Bellinzona per il Castle on Air (21-29.06.2024).

Le caratteristiche geografiche del Ticino offrono la possibilità di svolgere una gran quantità di sport diversi, dall’escursionismo all’arrampicata, dal running all’equitazione. Sui laghi nuoto, vela o canottaggio. Tipicamente svizzera è la lotta che fa la sua comparsa nelle fiere tradizionali. Le principali mete invernali sono Bosco Gurin e Airolo, Carì e Nara, ciascuna con piccole stazioni sciistiche.

Il centro commerciale Foxtown con 160 negozi e 250 marche, aperto sette giorni su sette e situato a nord di Mendrisio, è la destinazione dei turisti dello shopping. L'area attira anche le multinazionali dell amda. Hugo Boss, Gucci, VF Corporation e altri famosi marchi hanno sede nella regione, soprannominata la "Fashion Valley".

Il Cantone è attraversato per tutta la sua lunghezza dalla Autostrada A2, che parte dal traforo del Gottardo, mentre la rete ferroviaria ticinese garantisce collegamenti con Milano in circa un’ora e mezza e l'aeroporto di Malpensa è distante circa 50 km. dal confine.

Per muoversi in tutto il Ticino senza pensieri e con un notevole risparmio (finanziario, ma in certi casi anche di tempo), dal 2017 è disponibile il Ticino Ticket, un’agevolazione unica in Svizzera, che offre – a tutti coloro che pernottano almeno una notte in alberghi, ostelli della gioventù e campeggi – di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici dal momento del check in fino alla mezzanotte del check out. Questo biglietto dà anche la possibilità di ottenere diversi sconti per visitare le principali attrazioni e per utilizzare gli impianti di risalita. È comodamente scaricabile sul proprio cellulare e grazie al portale my.ticino.ch mostra gli sconti disponibili e dà anche informazioni sulle attività da svolgere nella regione.

A due passi dall’Italia e separato dal resto della Svizzera dalle Alpi, il Ticino è una regione variegata in cui trascorrere piacevoli momenti in riva al lago, sorseggiare vino locale tra i suoi vigneti, rigenerarsi grazie ai piatti tipici che si mangiano al “grotto”, ma anche passeggiare in mezzo a boschi freschi o lungo sentieri panoramici.