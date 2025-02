In servizio nuovi carabinieri

Firenze, 8 febbraio 2025: “Una delle priorità del Governo Meloni è la sicurezza dei cittadini e l'annuncio dell'arrivo di nuovi carabinieri in Provincia di Firenze ne è l'ennesima riprova. A Borgo San Lorenzo arriveranno 7 nuovi agenti, a Figline Valdarno 4 e 5 a Pontassieve. E' una risposta concreta a tutti quei cittadini che da più parti hanno chiesto un rafforzamento dei presidi territoriali a tutela delle proprie comunità.

Il problema sicurezza è sentito fortemente dai cittadini della provincia, non più tardi di due settimane fa ero intervenuta sul tema dopo l'ondata di furti avvenuti nelle abitazioni del Valdarno. L'annuncio dell'Arma è un'ottima notizia per tutta la cittadinanza. Fratelli d'Italia riconosce da sempre il ruolo imprescindibile e importantissimo delle forze dell'ordine che garantiscono l'incolumità pubblica, per questo abbiamo avviato a livello nazionale un campagna di solidarietà e sostegno agli uomini e le donne delle forze dell'ordine che ultimamente sono stati vittime di aggressioni fisiche e verbali. Da parte mia auguro un sentito benvenuto agli agenti in arrivo, la loro presenza è preziosa” lo dice il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Elisa Tozzi.

" Nell'ottica di una maggiore sicurezza e presidio del territorio, la parte rivolta ai controlli ha un valore essenziale. Ciò non compete all'amministrazione ma alle forze dell'ordine e del governo. L'arrivo di rinforzi è una buona notizia per tutta la compagnia che riguarda il territorio dell'Empolese Valdelsa quindi 15 uomini in più significa un visibile e importante incremento delle forze a disposizione"Anche l'assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini, si dice soddisfatta: "Dopo i colloqui avuti anche con il comandante provinciale, nelle sedi opportune, sono stati mostrati e compresi i problemi della nostra città.

Empoli pur avendo 50 mila abitanti, in realtà ha i problemi di città ben più grande essendo capofila di 11 comuni. È un centro transitato da molte più persone. Ringrazio la Legione Toscana dell'Arma dei Carabinieri ed esprimo soddisfazione che la nostra compagnia accolga nuovi militari tanti quanti ne arriveranno a Firenze. Questo dimostra l'ottima collaborazione che abbiamo instaurato con l'Arma".