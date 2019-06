In Palazzo Medici Riccardi 'Il regno della purezza' di Han Yuchen

Inaugurazione venerdì 5 luglio 2019, alle ore 18, nella Sala Luca Giordano

Zhong Art International presenta la mostra 'Il regno della purezza. Il Tibet nella pittura di Han Yuchen', a cura di Cristina Acidini (ideazione di Xiuzhong Zhang), venerdì 5 luglio 2019, alle ore 18:00 nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi.

L'esposizione, che proseguirà fino al 28 luglio, è promossa e organizzata dalla Zhong Art International, con la collaborazione dell'Accademia delle Arti del Disegno, dell'Accademia di Belle Arti di Firenze e della China National Academy of Painting, con i patrocini del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Toscana, del Comune di Firenze, della Città Metropolitana e del Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese in Firenze e con il sostegno di Confindustria Firenze, Fondazione Romualdo del Bianco e Life Beyond Tourism.

Han Yuchen è maestro della tecnica ad olio che ha iniziato a praticare in circostanze disagevoli di duro lavoro, a cui si è dovuto a lungo dedicare a causa della posizione della famiglia considerata "controrivoluzionaria". In età adulta ha finalmente potuto riprendere le fila della sua vocazione e dedicarsi esclusivamente all'arte. La selezione dei quadri rispecchia la profonda passione di Han Yuchen nei confronti del Tibet, regione innevata e mistica, ai suoi occhi regno di una purezza fisica e spirituale, da lui rappresentata con grande tecnica ma al contempo con estrema semplicità attraverso paesaggi, ritratti e scene di vita quotidiana delle comunità locali. In occasione della mostra verrà pubblicato il catalogo Han Yuchen. Il regno della purezza, edito da Mandragora, che oltre alle opere esposte ne conterrà altre sempre relative al rapporto dell'artista con il Tibet.