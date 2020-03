In bici in discesa sbatte forte contro auto: ciclista in codice rosso

Firenze: stamattina l'incidente in via Trieste (zona Bolognese) con protagonista un giovane di 25 anni che stava andando al lavoro. Strada chiusa per quasi un'ora

Ha perso il controllo della bicicletta mentre stava andando a lavoro finendo per urtare con un veicolo parcheggiato. È questa la prima ricostruzione dell’incidente avvenuto stamani prima delle 8 in via Trieste, zona via Bolognese. Il ciclista, 25 anni, stava andando a lavoro percorrendo la strada in discesa quando, per ragioni da accertare, ha perso il controllo del veicolo finendo contro un veicolo posteggiato regolarmente. L'urto è stato violento tanto da danneggiare in modo rilevante il lunotto posteriore e il vetro fisso laterale sinistro del mezzo in sosta.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno portato il giovane in ospedale in codice rosso, e la Polizia Municipale che ha chiuso la strada è deviato il traffico per le operazioni di soccorso e i rilievi. La circolazione è tornata regolare intorno alle 8.45.