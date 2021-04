In arrivo anche a Empoli il nuovo software CUP 2.0

Dal prossimo 20 aprile anche nei Comuni della Zona empolese valdelsa valdera sarà operativo il nuovo software CUP 2.0 che consente ai cittadini di prenotare prestazioni ambulatoriali: visite, esami ed indagini diagnostiche.

Si tratta di uno strumento messo a disposizione per facilitare gli utenti che potranno prenotare la prestazione sanitaria richiesta anche negli altri ambiti territoriali dell’area vasta (pratese e pistoiese) dove il sistema è già attivo, ampliando così l’offerta delle strutture a disposizione.

Il nuovo software permette inoltre di separare le agende di prenotazione tra i primi accessi (prime visite) da quelli di controllo. Questo consente di ridurre i tempi di attesa, oltre a facilitare una maggiore gestione del paziente da parte dello specialista che ha già preso in carico il caso, secondo quanto indicato dalle disposizioni regionali. Sarà così possibile diminuire la frammentazione dei percorsi assistenziali di follow up.

Il Cup 2.0 sarà operativo in tutte le postazioni di prenotazione aziendali, fisiche e telefoniche, così come nelle farmacie, istituti accreditati, presso i medici di medicina generale e nelle Case della Salute dove il servizio di prenotazione è stato attivato. A questo si aggiunge la modalità online non solo per prenotare, ma anche per disdire un appuntamento.

Per consentire l’aggiornamento del software e la formazione del personale, le prenotazioni CUP saranno sospese per 4 giorni (da giovedì 15 aprile fino a lunedì 19 aprile). Saranno garantite le prenotazioni urgenti. Da martedì 20 aprile sarà operativo il nuovo sistema di prenotazione.

Nella fase preparatoria saranno formati tutti gli operatori coinvolti nel nuovo servizio con video tutorial, formazione on-line ed affiancamento on-site nei presidi di maggior affluenza. Sarà inoltre attiva una control room da remoto per le prime settimane di attivazione in modo da fornire supporto alle eventuali problematiche che potrebbero presentarsi.

“Con l’implementazione del nuovo software Cup 2.0 in tutti i territori dell’Area Vasta sarà possibile rendere più semplice e trasparente l’accesso alle prestazioni. Rappresenta una rivoluzione per il sistema di prenotazione, oltre a semplificare la vita al cittadino nei suoi percorsi di cura” sottolinea il dottor Leonardo Pasquini, direttore CUP e URP Ausl Toscana Centro.

Le modalità di prenotazione

-Call center telefonico 055 – 545454 – tasto 2 da lunedì a venerdì dalle ore 7.45 alle ore 18.40, il sabato dalle ore 7.45 alle ore 12.40

-on line : https://prenota.sanita.toscana.it/ con richiesta dematerializzata e codice fiscale

-presso tutti gli sportelli CUP aziendali sul territorio

-presso le farmacie territoriali sia pubbliche che private che hanno aderito al progetto CUP 2.0

-presso gli Istituti accreditati

-presso il medico di famiglia se ha aderito al progetto

tutte le info su sedi ed orari : www.uslcentro.toscana.it – Home - come fare per - prenotare visite ed esami

I numeri delle operazioni effettuate

A marzo 2021 sono state gestite oltre 45.188 prenotazioni. Sempre nello stesso mese, le prenotazioni sono così distribuite: agli sportelli e Cup decentrati (30%), presso le farmacie e parafarmacie (8%), il Call center (15%), gli Istituti accreditati (1%), i medici di medicina generale (11%) e presso ambulatori per il percorso clinico (35%) e altri canali di prenotazione residuali.

Da lunedì prossimo trasferimento del "Cup" nell'ex Filanda

Si chiama Info anagrafe sanitaria il numero telefonico dedicato a disposizione degli assistiti della zona distretto Valdinievole per ricevere informazioni su come e dove fare le pratiche amministrative di anagrafe sanitaria . Il numero 0572 – 460000 è attivo da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.30.

L'innovativo servizio per i residenti della Valdinievole è già disponibile. La Valdinievole è il secondo territorio (l'altro è Prato) dove viene attivato Info Anagrafe. Il servizio sarà, a breve, esportato in tutti i territori dell'Azienda. Gli operatori che risponderanno al telefono orienteranno i cittadini e forniranno le istruzioni su come e dove effettuare questi servizi:

Iscrizione di cittadini italiani e stranieri al Servizio Sanitario Nazionale; Cambio e revoca del medico di famiglia e/o del pediatra; Esenzioni ticket da patologia e invalidità; Esenzioni ticket da reddito; Richieste di domicilio sanitario; Richieste di mantenimento assistenza pediatrica; Domande in deroga territoriali (scelta medico o pediatra in comune limitrofo rispetto a quello di residenza).

Si ricorda che è possibile effettuare le pratiche amministrative di anagrafe sanitaria anche inviando una mail all’indirizzo: anagrafesanitaria.valdinievole@uslcentro.toscana.it

Il cittadino, inoltre, può scegliere di prenotare i servizi agli sportelli presenti nelle sedi territoriali della Zona distretto pistoiese. Per l’appuntamento telefonare al numero unico aziendale 055 – 545454 (premere tasto 2) da lunedì a venerdì dalle 7.45 alle 18.30; il sabato ed i prefestivi dalle 7.45 alle 12.30.

“Per garantire una maggiore sicurezza in questo periodo della pandemia- ha detto Claudio Sarti , direttore della struttura Servizi ai Cittadini di Prato e Pistoia – a tutela dei cittadini e degli operatori, raccomando di utilizzare tutte le modalità on-line per effettuare le pratiche amministrative. Per accedere ai servizi di sportello è necessario prendere l’appuntamento in modo da distribuire gli accessi alle strutture, evitare gli assembramenti e assicurare un miglior servizio”.

“Il sistema del numero dedicato - ha aggiunto Leonardo Pasquini , direttore CUP e URP dell’Azienda Sanitaria – sta funzionando molto bene a Prato e contiamo di estenderlo nelle prossime settimane anche alla Zona Distretto di Pistoia".