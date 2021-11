In anteprima “All’Alba perderò”

“All’Alba perderò”è una commedia divertente che s’inserisce nella tradizione della comicità toscana che fa dell'ironia e di un certo surrealismo la sua cifra identificativa. Anche il titolo che parafrasa il famoso All'alba vincerò dell'opera Turandot di Puccini è un titolo che felicemente introduce la vicenda di un perdente quale il protagonista Andrea Gregoretti (Andrea Muzzi) regista e sceneggiatore emergente di mezza età che tenta da qualche tempo di girare il suo film.

I ripetuti fallimenti fanno scivolare il protagonista in uno stato depressivo, durante il quale sogna addirittura di vincere un Oscar nell’ambita categoria «Fallito dell’anno». Un giorno, nella mente di Gregoretti affiora un ricordo d’infanzia, legato a un compagno di scuola che in quinta elementare, durante il dettato, riuscì a fare ventiquattro errori in una sola parola. Il ricordo di questo “fuoriclasse” della grammatica, stimola in Gregoretti l’entusiasmo per un nuovo progetto, destinato a divenire finalmente un film.

L’idea è quella di raccontare le gesta degli eroi della sconfitta. Inizia così una lunga ricerca che lo porta a imbattersi in numerosi campioni del fallimento, dal mondo dello sport alla letteratura e all’arte: uomini che hanno perso, clamorosamente, ma lo hanno fatto in un modo unico. A poco a poco Gregoretti porta alla luce storie sconosciute e incredibili. Alla fine, riuscirà a realizzare il suo film che è, appunto “All'alba perderò”. Andrea Muzzi che si rivela con questo film ottimo e brillante regista ci regala una divertente storia con personaggi autentici che ci fanno anche riflettere sul mito del successo che caratterizza la nostra epoca e che spesso regala profonde insicurezze ai giovani.

Muzzi con la sua intelligente ironia regala, forse, anche una lezione di etica e alcune riflessioni importanti che potrebbero ricordare certi aforismi di Ennio Flaiano.

Una commedia pulita e divertente che vede: Andrea Muzzi, Miriam Bardini e la partecipazione straordinaria di Paolo Calabresi, Angela Finocchiaro, Pupo, Yuri Chechi, Giovanni Galli

Il film è scritto e diretto da Andrea Muzzi, prodotto da Daniele Muscariello; una produzione Henea Film e Union Film, con la collaborazione della Toscana Film Commission. Distribuito da Draka Distribution.