Impruneta: la Festa dell'Uva entra nel vivo

Il programma del prossimo week-end tra Cena dei Rioni e Benedizione delle Bandiere

La Festa dell'Uva dell'Impruneta dopo l'esordio entra sempre più nel vivo. Questo il programma del prossimo week end.

SABATO 7 SETTEMBRE

Ore 20,00 – Tradizionale Cena dei Quattro Rioni in Piazza Buondelmonti, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro Venerdì 6 settembre presso le sedi rionali e negozi associati.

DOMENICA 8 SETTEMBRE

Ore 11:45 - Benedizione delle bandiere rionali presso la Basilica di Santa Maria All’Impruneta. Presiede Mons. Luigi Oropallo.

Dalla mattina alla sera, in Piazza Buondelmonti "Mangiasano", mercatino biologico

(spazio antistante il Palazzo Comunale), negozi aperti in collaborazione con il Centro

Commerciale Naturale di Impruneta e “Mini Mercatino dei Ragazzi Rionali” promosso

dall'associazione “La Barazzina” in piazza Buondelmonti

Ore 15:30 - antichi giochi di paese per ragazzi da 6 anni in poi a squadre.

A seguire per i più piccoli lettura animata. Per i ragazzi più grandi premio in " assegno" da devolvere al proprio Rione.

Ore 17:00 – Corsa dei carretti tra i Rioni del paese nella discesa di P.zza Buondelmonti.

Ospiti Casentino Racing su categoria l8g e n8.