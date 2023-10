Impruneta: il programma della Fiera di San Luca 2023

Impruneta, 11 Ottobre 2023 | Tutto pronto ad Impruneta per il taglio del nastro dell’edizione 2023 della millenaria Fiera di San Luca di Impruneta, una delle più antiche fiere di bestiame di Europa, che ogni anno si festeggia la settimana in cui cade la festa del patrono del paese San Luca (18 ottobre).

Nel corso dei nove giorni in programma, affiancati alla dimensione più agricola legata alla fiera del bestiame, si alterneranno mostre, mercati e tanti laboratori, ma anche eventi culturali e ricreativi come il luna park e lo spettacolo pirotecnico di Giovedì 19 Ottobre. La Fiera di San Luca si conferma una festa di colori e tradizioni, che avrà come splendido contorno, i sapori ed il gusto di tanti prodotti tipici del territorio.

“Come da tradizione torneremo a gestire direttamente gli eventi storici e tradizionali della Fiera, dalla mostra degli animali presso lo spazio dell'associazione Piattello Green, ad i fuochi d’artificio di Giovedì 19 Ottobre” - dichiara il presidente dell’associazione Fiera di San Luca Andrea Tucci.

“La Fiera di San Luca rappresenta ancora oggi, una bellissima testimonianza di socialità, ma anche un luogo dove vengono valorizzate le nostre più antiche tradizioni che tutti insieme, grazie a questa bella manifestazione, contribuiamo a portare verso il futuro.” – dichiara il sindaco Riccardo Lazzerini.

LA STORIA DELLA FIERA

Le origini della fiera si fanno risalire ad oltre mille anni fa, quando la transumanza dei pastori dall'Appennino alla Maremma era diventata pratica consolidata, in un flusso scandito dal ritmo delle stagioni: sicuramente i pastori e i mercanti di bestiame si trovavano e sostavano all'Impruneta, crocevia di comunicazione e sede di un importante culto mariano alla Pieve di Santa Maria, per trattare i capi di bestiame.

I pastori vendevano anche latte, formaggi, lana e gli Imprunetini a loro volta accoglievano i transumanti offrendo al mercato oggetti come scarpe, vestiti, utensili e i vasi di quella terracotta particolare che sarebbe divenuta il Cotto dell’Impruneta, famoso in tutto il mondo.

La fama della Fiera crebbe nel tempo al punto di richiamare, dalla città e dintorni, folle di visitatori, e non più solo pastori, mercanti e pellegrini come testimoniano rappresentazioni dell'epoca.

PROGRAMMA COMPLETO DELL'EDIZIONE 2023

SABATO 14 OTTOBRE

Inaugurazione Luna Park e apertura dello Street Food in Barazzina, alle ore 17.00 presso il Loggiato del Pellegrino, premiazione del concorso di poesia “Mario Gori”, a cura dell’Associazione F. Paolieri.

DOMENICA 15 OTTOBRE

Dalle ore 10.00 presso il Loggiato del Pellegrino, presentazione del programma della Fiera ed inaugu­razione delle mostre:

“Quinto Elemento” a cura di CNA Chianti

“50 anni con la Fiera di San Luca” a cura di Art-Art

Le creazioni dei maestri artigiani, che richiamano i quattro elementi, saranno abbinate delle opere (quadri o sculture) degli artisti dell'Associazione Art. Art - Galleria IAC - Impruneta Arte Contemporanea.

Fornace Carbone (Terra): Maurizio Biagi e Gianni Bandinelli

Giakkeemikke (Aria): Enzo Correnti e Antonio Bernardini

Gioielli Di Impruneta (Acqua): Marco Orsucci e Paola Falciani

Fonderia D'Arte Del Giudice (Fuoco): Sylvia Teri e Cecilia Chiavistelli

Presso la Società Corale di Impruneta alle ore 11.00, inaugurazione dell’esposizione “E adesso...la pubblicità”, rassegna di oggetti e cartelloni pubblicitari d’epoca.

LUNEDÌ 16 OTTOBRE

Mercato, Luna Park, Street Food in Barazzina e mostre sotto il Loggiato del Pellegrino.

MARTEDÌ 17 OTTOBRE

Fiera del bestiame presso la sede del Piattello Green, con esposizione di animali di specie diverse, macchine agricole e automobili. Nel corso della giornata saranno allestiti laboratori per bambini e si svolgerà il mercato per le vie principali del paese.

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE

Mercato, Luna Park, Street Food in Barazzina e le mostre sotto il Loggiato del Pellegrino.

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE

ore 21.30 “Sfilata di Moda” a cura del CCN il Pozzo di Impruneta.

ore 22.30 I tradizionali “Fochi” d’artificio.

VENERDÌ 20 OTTOBRE

Dalle ore 21.30 tiro alla fune, tradizionale sfida dei 4 Rioni di Impruneta.

SABATO 21 OTTOBRE

Presso il Loggiato del Pellegrino, dalle ore 16.30 lavorazione dal vivo della terracotta a cura della Fornace Carbone, seguirà una tavola rotonda sul tema della normativa MOCA e Progetti locali di formazione del settore ceramica e cotto.

DOMENICA 22 OTTOBRE

“Corri alla Fiera”, corsa podistica non competitiva di 10 km e ludico motoria di 5km, organizzata dalla delegazione UISP di Firenze, ritrovo in p.zza Buondelmonti ore 8.00.

Nel corso di tutta la settimana in via Paolieri si svolgerà il tradizionale mercatino, e nei giorni di Domenica 15, Sabato 21 e Domenica 22 Ottobre “Via Cavalleggeri e Paolieri in bancarela”.

Nel contesto degli appuntamenti legati alla Fiera si segnala Domenica 15 Ottobre a partire dalle 12.30 “A Desinare con il Peposo” presso l’SMS di Mezzomonte, e la cena di beneficenza in favore dell’associazione Villaggio della Speranza che si svolgerà dalle ore 20.30 al Circolo Arci di Bagnolo.