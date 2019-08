Impruneta, tutto il programma della Festa dell'Uva: c'è anche il Peposo Day

Al via domenica 1 settembre, sarà l'edizione numero 93

Al via domenica I settembre 2019 la 'Festa dell'Uva' a Impruneta, evento che ha anche il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze. Alle ore 11 apertura ufficiale della 93° edizione della Festa con l'inaugurazione della mostra dell'artista Fuad Aziz presso la Sala Binazzi in Piazza Buondelmonti: sarà esposta la 33esima Etichetta D'Autore, realizzata dall'artista Fuad Aziz e la Coppa della 93esima edizione in terracotta realizzata dall'artista Tiziano Baldi della Fornace Masini di Impruneta.



Con la "personale" di Fuad Aziz inizia ufficialmente la 93° Festa dell'Uva di Impruneta e l'etichetta d'autore raggiunge la 33° edizione; una fortunata iniziativa che ha visto tra gli altri, la partecipazione di artisti del calibro di Annigoni, Loffredo, Folon, Talani che hanno realizzato e donato all'Ente Festa dell'Uva le loro pregevoli opere.



La 93° Festa dell'Uva che è di per sé una nuova scommessa, con tra l'altro il rilancio del Peposo Day in concomitanza con la mostra mercato del Consorzio Chianti Colli Fiorentini, apre a traguardi importanti come il Museo-Archivio.



"Possiamo, intanto affermare che, la Festa dell'Uva di Impruneta, non è più un nome senza immagine - spiega il Presidente Riccardo Lazzerini - e, grazie all'impegno dei tanti volontari e ad una spinta mediatica senza precedenti, adesso si sta facendo conoscere anche fuori dai confini del nostro comune. Con questi obiettivi e soprattutto con questo spirito, affrontiamo l'ennesima sfida".



'''Domenica 1 settembre'''

'''Sabato 7 settembre'''

Ore 20,00 - Tradizionale Cena dei Quattro Rioni in Piazza Buondelmonti, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro venerdì 6 settembre presso le sedi rionali e negozi associati.



'''Domenica 8 settembre'''

Ore 11:30 - Benedizione delle bandiere rionali presso la Basilica di Santa Maria All'Impruneta. Presiede Mons. Luigi Oropallo.

Dalla mattina alla sera, in Piazza Buondelmonti "Mangiasano", mercatino biologico (spazio antistante il Palazzo Comunale), negozi aperti in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di Impruneta e "Mini Mercatino dei Ragazzi Rionali" promosso dall'associazione "La Barazzina".

Ore 17:00 - Corsa dei carretti tra i rioni del paese nella discesa di P.zza Buondelmonti.



'''Sabato 14 settembre'''

Ore 21:15 - Concerto "Incontro di voci in fornace" - Fornace Agresti

Associazione culturale "Ermes Giroe" Coro Città di Monfalcone

Direttore M. Manuela, Denise Marcuzzi - Coro Polifonico del Chianti

Direttore M. Elena Superti - Repertorio canti tradizionali e popolari - Ingresso libero



'''Sabato 14 e domenica 15 settembre'''

"Peposo Day" Mostra Mercato Chianti Colli Fiorentini

All'interno della Sala Don Binazzi in Piazza Buondelmonti 36 a Impruneta, i vignaioli del Chianti Colli Fiorentini propongono tutti i loro vini per farli degustare insieme al piatto più tipico di Impruneta il "Peposo alla Fornacina". Ci sarà anche un punto ristoro dove gustare altre prelibatezze imprunetine.

Orari di apertura

Sabato 14 Settembre 15,00 - 20,00 Domenica 15 Settembre 11,00 - 20,00



''Domenica 15''

Ore 17. Primo raduno Auto e Moto Storiche (con l'associazione RIAMS) Peposo day in Piazza Buondelmonti

Domenica 15 ore 18,00

Gara del Peposo, le massaie dei quattro rioni propongono il piatto della tradizione imprunetina, si potranno quindi assaggiare quattro diverse interpretazioni del piatto tipico, inoltre una giuria selezionata e presieduta dal Direttore de "Il Gazzettino del Chianti" Matteo Pucci premierà alle ore 19,30 il Rione che avrà cucinato il miglior Peposo.

Premiazione Prima Estemporanea di Pittura "I Colori dell'Uva" promossa dall'Associazione Ferdinando Paolieri di Impruneta.

Sabato 14 e Domenica 15 - Tutto il giorno Torneo di solidarietà rionale, Giornate di Donazioni del Sangue organizzate dal Gruppo Fratres di Impruneta in collaborazione con i Rioni presso il Poliambulatorio della Misericordia di Impruneta.



'''Sabato 21 settembre'''

Ore 9:00 - Inaugurazione anno scolastico

Saluto del Preside Gian Lucio Esposito.

Presentazione da parte delle Istituzioni

Ore 9.45 - Incontro ludico didattico in uno dei 4 rioni che a rotazione ogni anno saranno scelti per l'occasione.

Ore 12. Area antistante Basilica di Impruneta i bambini esprimono pensieri in volo e salutano, con la partecipazione della Filarmonica G.Verdi.



'''Domenica 22 settembre'''

Tutto il giorno - "Dentro la Festa dell'Uva"

Passeggiata nei Rioni con partenza ore 10.00 da Piazza Buondelmonti (Area antistante alla Basilica di Santa Maria ad Impruneta).

Le iscrizioni si possono effettuare a: nelbello2016@gmail.com, Marco 3703355312 Franco 3298555569



'''Venerdì 27 - Sabato 28 - Domenica 29 settembre'''

Peposo Day Pacchetto turistico con pernottamento (due/tre giorni) presso le strutture ricettive del Comune di Impruneta dove troverai menù "Peposo", biglietto per poter assistere alla 93° Festa dell'Uva di Impruneta info@festadelluvaimpruneta.it



'''Sabato 28 settembre e domenica 29 Settembre'''

Mostra mercato prodotti Enogastronomici presso il Parco della "Barazzina" in collaborazione con l'Associazione Pro Loco di Impruneta.



'''Sabato 28 settembre'''

Ore 19,00-23,30 - Prove generali della Festa dell'Uva in Piazza Buondelmonti

Ingresso gratuito



'''Domenica 30 settembre'''

''93 Festa dell'Uva di Impruneta''



Piazza Buondelmonti

Ore 14:30 - Esibizione delle Filarmoniche "Giuseppe Verdi" di Impruneta e G. Donizetti di Montaione.



Ore 15:00 - Intervento del Presidente dell'Ente Festa dell'Uva di Impruneta Riccardo Lazzerini e del Sindaco del Comune di Impruneta Alessio Calamandrei.

Ospite d'onore della Festa Sandra Milo che ritorna dopo 62 anni ad aprire la 93° Festa dell'Uva.

Sarà presente una delegazione del Paese di Prachatice, ospite della manifestazione, in collaborazione con il Comitato Gemellaggi del Comune di Impruneta



Ore 15:30

Sfilata/Spettacolo dei quattro Rioni:

S. Antonio, SS. Marie, Fornaci, Pallò



A seguire:

Premiazione del 38° Concorso "Vetrina dell'Uva" - concorso tra i commercianti del

Paese per la Vetrina più bella ispirata all'Uva

Premiazione Gara Solidarietà Donazioni del Sangue

Premiazione del Rione Vincente

Collocazione della Bandiera del Rione vincente sul balcone del Comune

*sarà possibile con il biglietto d'entrata, poter vedere la sfilata in "diretta TV" sullo schermo del Cinema Buondelmonti del Circolo San Giuseppe (Piazza Buondelmonti)



'''Lunedì 30 settembre'''

Ore 20:30- L'Ente Festa dell'Uva di Impruneta, a riconoscimento di tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione della Festa, offre il "Brindisi delle Camiciole", Piazza Buondelmonti.



'''Sabato 5 ottobre'''

Ore 20:00 - Cena del Rione Vincente in Piazza Buondelmonti



L'Ente si riserva di poter modificare il programma in qualsiasi momento.

Il giorno della Festa, sarà allestito nella Piazza Buondelmonti un maxi schermo, sul quale sarà visibile la diretta TV della 93° Festa dell'Uva di Impruneta.

Per informazioni:

info@festadelluvaimpruneta.it

Proloco Impruneta 055-2313729

(possono essere prenotati i biglietti tribune per i residenti fuori dalla Provincia di Firenze, nominali ed assegnati in spazi appositi decisi dall'organizzazione.



In caso di maltempo (come da regolamento), la manifestazione può essere rimandata alla domenica successiva.

Incontri formativi presso i Rioni di Impruneta a cura della Misericordia di Impruneta.



Sito web: http://www.festadelluvaimpruneta.it/

Mail: info@festadelluvaimpruneta.it