Impruneta: Calici e Peposo il 5 e 6 Luglio piazza Buondelmonti

Attese 35 aziende, interessanti e vivaci produttrici artigianali di vino e food da tutta Italia alla VIII edizione di Caruso Wine&Food Summer Festival promossa dall’Associazione Villa Caruso con Firenze Spettacolo e Promowine, e il patrocinio del Comune di Lastra a Signa che si terrà il 28 e 29 giugno a Villa Caruso Bellosguardo.

La maestosa villa con giardino all’italiana, sede del Museo Enrico Caruso, torna ad ospitare curiosi, appassionati di vino: assaggi illimitati per amanti del buon bere e del buon vivere, con street food e golosità tutte da assaggiare.

Sono privilegiate realtà artigianali e familiari provenienti da tutta Italia: Piemonte, Umbria, Marche e naturalmente la Toscana ben rappresentata nelle sue DOC, DOCG e IGT e tipologie, Rossi, Bianchi, Rosati e Bollicine.

Caruso Wine & Food Summer Festival si svolge per la parte assaggi e mercatino nelle sale e saloni, al chiuso, per cui l’evento è assicurato anche in caso di maltempo.Nel giardino invece le offerte gastronomiche dell’area ristoro per una ricca merenda o una cena al fresco in campagna. Tra le eccellenze gastronomiche specialità regionali come formaggi, miele, biscotti, zafferano, pasta e dolci, per merende e cene open air.

Il Festival è anche l’occasione per visitare il parco e il museo della villa e passare un pomeriggio estivo in assoluto relax: dal tardo pomeriggio con musica rilassante, per godersi il tramonto in tranquillità e fuori dal caldo cittadino.

“Una due giorni di degustazioni ed eventi - ha sottolineato il sindaco Emanuele Caporaso- con alcune delle migliori realtà e aziende italiane artigianali e familiari. Il vino è una elle nostre tipicità territoriali che vogliamo valorizzare e far conoscere e con questo evento celebriamo il prodotto e il settore, ospitando anche alcune aziende lastrigiane. Vi aspettiamo numerosi per visitare la manifestazione, interloquire con gli operatori e a allo stesso tempo godere della bellezza e del fascino di questa antica dimora”.

“Siamo all’ottava edizione della manifestazione – ha aggiunto il presidente dell’Associazione Villa Caruso Stefano Calistri- che negli anni si sta arricchendo di contenuti e della presenza di aziende qualificate, provenienti da più regioni d'Italia e con un prodotto di alta qualità, rappresentativo dei territori di provenienza. Ringraziamo la Misericordia di Malmantile, la Misericordia Lastra a Signa e Scandicci e l’Associazione ANC Le Signe per il supporto che daranno alla manifestazione”.

Nel cuore dell’estate imprunetina, il primo weekend di luglio si trasforma in un viaggio tra sapori autentici e musica d’autore. Sabato 5 e domenica 6 luglio 2025, Piazza Buondelmonti accoglierà winelovers e buongustai con la prima edizione di "Impruneta Calici e Peposo", un evento che celebra le eccellenze locali: peposo tradizionale, vini selezionati e concerti sotto le stelle.

Il ricco programma della due giorni permetterà al pubblico di degustare l’autentico peposo all’imprunetina, accompagnato dai vini di sei cantine selezionate, che esporranno i propri prodotti in Piazza Buondelmonti. Le etichette offriranno un viaggio enologico attraverso sei territori toscani d’eccellenza: Diadema e La Querce (Impruneta), Tollena (San Gimignano), Podere Pellicciano (San Miniato), Podere Terreno (Radda in Chianti) e Borgo Macereto (Rufina), presentando vitigni autoctoni e interpretazioni uniche di ogni zona.

Tra gli appuntamenti più attesi del weekend, spicca la masterclass condotta dal sommelier professionista Michele Nasoni, intitolata "Anime toscane, quando il vino parla in dialetto", in programma domenica 6 luglio, dalle ore 19.00 alle 20.00, presso il Loggiato del Pellegrino in Piazza Buondelmonti. L’incontro guiderà i partecipanti in una degustazione guidata tra i vini delle cantine presenti, raccontati attraverso le sfumature dei diversi territori toscani.

La partecipazione è riservata a un numero limitato di posti. Per prenotarsi è possibile inviare una e-mail a michele@sommelier-naso-d-vino.com oppure apsprolocoimpruneta@gmail.com

Nel corso della due giorni, le degustazioni di vino e peposo all’imprunetina si svolgeranno in Piazza Buondelmonti dalle ore 18.00 alle 23.00, creando l’ambiente ideale per proseguire la serata con la musica dal vivo.

Alle 21.30 inizieranno i concerti: sabato 5 luglio si esibirà la cover band “Zerovivo” con un omaggio a Renato Zero, mentre domenica 6 luglio sarà la volta de “La Banda dell’Ortica”, che interpreterà i brani più celebri di Enzo Jannacci.

L’evento “Impruneta Calici e Peposo” è organizzato dalla Pro Loco di Impruneta, con il patrocinio del Comune di Impruneta, e rientra nel programma estivo di iniziative che si svolgono nel centro storico del paese fino a settembre.

"Con ‘Impruneta Calici e Peposo’ vogliamo valorizzare le nostre tradizioni e promuovere il territorio, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione unica di scoperta tra sapori autentici e cultura musicale, nel cuore del nostro centro storico" dichiarano il sindaco Riccardo Lazzerini e Emanuela Secci, presidente della Pro Loco di Impruneta.

Per agevolare la partecipazione, sarà disponibile un parcheggio gratuito in Piazza Accursio da Bagnolo, a soli tre minuti a piedi dalla piazza principale.