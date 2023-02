Il sapor di Carnevale coi cenci e la schiacciata fiorentina

I dolci della tradizione carnevalesca sfilano al mercati di Campagna Amica del Parco delle Cascine. Dalla frittella di riso di San Giuseppe alle castagnole, dalla schiacciatina fiorentina agli zuccherini di Fucecchio, dalle frappe ai frati e molto altro. Sono solo alcune delle specialità regionali che si potranno scoprire sabato 18 febbraio, dalle ore 9.00, al mercato contadino ospitato al Parco delle Cascine diventato un appuntamento fisso per tantissimi fiorentini.

In programma, per tutta la mattina, ci sono l’esposizione e le degustazione dei dolci di Carnevale più amati e lo speciale laboratorio per preparare i biscotti di Carnevale partendo dalla farina nostrale a cura dell’azienda agricola Bellavista di Lorenzo Bascherini di Sesto Fiorentino e dell’azienda Cuore Verde di Marco Berretti.

Ecco come il Carnevale diventa così una divertente occasione per fare la spesa direttamente dai produttori locali nel segno della qualità, della tracciabilità, della trasparenza e della sostenibilità della rete di Campagna Amica.

EMPOLI

Anche tra i banchi del mercato agroalimentare empolese arriva il Carnevale coi cenci come da tradizione e la schiacciata fiorentina dell’antico forno Romolino di Lastra a Signa da leccarsi i baffi. L’appuntamento con il ‘Mercatale in Empoli’ è sabato 18 febbraio 2023, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella, a due passi dal parco Mariambini, vicino al centro cittadino e alla Tosco Romagnola.Tornano Pino Mariella, dalla provincia di Matera, Basilicata, con le sue arance, la cooperativa Le Furiose da Viareggio con il pescato del giorno, Clementina Becarelli di Montaione con i formaggi caprini e ancora Juri Scarselli di Fucecchio con le verdure di stagione e trasformati e Maria Castrogiovanni con latticini, carne bovina e suina e formaggi.Inoltre l’antico forno Romolino porterà i suoi pani di grani antichi, alle patate e tanto altro.

Non mancheranno Simone Pischedda con fiori e piante aromatiche, le delizie di Marco Macelleria di Castelfiorentino con i salumi di filiera toscana e quelle dell’azienda agricola di Roberto Romagnoli di Montespertoli con carne di vitello e di maiale, salumi e pasta di grani antichi. Infine, cuore pulsante del ‘Mercatale’, l'azienda agricola di Luigina di Certaldo con le verdure di stagione.