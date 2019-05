Il ritorno a Firenze di Orso Tekoser

La salma di Lorenzo rientrata da Rojava dopo onorificenze militari

(DIRE) Firenze, 7 mag. - Lorenzo Orsetti, il giovane fiorentino ucciso in Siria dai combattenti dell'Isis lo scorso 18 marzo, sara' sepolto al cimitero delle Porte Sante, a San Miniato. "Sono felice che la famiglia Orsetti abbia accolto il nostro invito per la sepoltura di Lorenzo alle Porte Sante, dove riposano anche altri partigiani che si sono battuti per la liberta'", scrive su Twitter il sindaco Dario Nardella, commentando la notizia pubblicata sul 'Corriere Fiorentino'. (Dig/ Dire)