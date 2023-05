Il posto dove si mangia meglio al mondo? Firenze

Non c'è un posto al mondo dove si mangia meglio che a Firenze. A dirlo è Tasteatlas, prestigiosissima guida online internazionale, per il cibo tradizionale. Bistecca alla fiorentina, ribollita, lampredotto, trippa, pappa al pomodoro, pappardelle al cinghiale sono piatti tipicamente fiorentini che incontrano evidentemente sempre più il favore del grande pubblico. Al secondo posto c'è Roma, al tetrzo Lima (Perù), al quarto Napoli in una classifica stradominata dall'Italia.«Firenze si legge nella motivazione - la culla del Rinascimento, è città ricca di storia, cultura e architettura da togliere il fiato. La scena gastronomica locale è una deliziosa fusione di fascino del vecchio mondo e moderna innovazione culinaria con un'enfasi unica sulla ristorazione da fattoria a tavola e una serie di intime trattorie a conduzione familiare. La cucina tradizionale fiorentina si caratterizza per semplicità e attenzione per gli ingredienti locali di alta qualità»