Il patto anti inflazione di governo e commercianti

Questa settimana è stato sottoscritto il cosiddetto patto-anti inflazione dal Governo e i rappresentanti di Confersercenti, Confcommercio e Federdistribuzione e un certo numero di grandi catene di supermercati. Il “Trimestre anti inflazione” partirà dal 1° ottobre fino al 31 dicembre per sostenere il potere d’acquisto degli italiani e mitigare gli effetti dell'inflazione crescente.

Nei supermercati sono anni che i consumatori più attenti saltellano da una catena all’altra seguendo le promozioni e gli sconti, che ci sono sempre e non solo in occasione di particolari eventi. Ora è istituzionale. I prodotti scontati saranno oggetto di una pubblicità progresso finanziata dalla presidenza del Consiglio e saranno provvisti di un apposito bollino tricolore “anti inflazione” autorizzato dal Governo.

Al via il piano di iniziative messe a punto da Unicoop Firenze sul fronte della convenienza, per calmierare i prezzi e assorbire internamente l’inflazione che pesa sul carrello delle famiglie. Dal 1° ottobre al 31 dicembre l’iniziativa convenienza al via nei Coop.fi toccherà 1600 prodotti di largo consumo a marchio Coop, scelti tra quelli maggiormente presenti nella spesa quotidiana delle famiglie: 600 prodotti saranno a scaffale con un prezzo ribassato del 10%, uno sconto che sostanzialmente annulla l’inflazione degli ultimi 12 mesi che, per beni alimentari, per la cura della casa e della persona, è stata pari al 9,4% (Istat, Prezzi al consumo Agosto 2023).

Per gli altri 1000 prodotti del carrello tricolore, il prezzo sarà bloccato fino al 31 dicembre 2023. L’iniziativa prende il via nell’ambito del Protocollo sottoscritto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per arginare le difficoltà economiche delle famiglie.

La duplice operazione interessa l’intero perimetro dei prodotti a marchio Coop che garantiscono già oggi un risparmio anche fino al 30% rispetto ai rispettivi prodotti di marca e si aggiunge alle iniziative già in corso in Coop e a ad altre previste di tutela del potere d’acquisto e per il contenimento di una parte importante dell’aumento dei listini industriali senza riversarli sui soci e consumatori. Impegno quest’ultimo che grava oramai da più di 18 mesi sul bilancio della cooperativa.

Il piano sconti del 10% dal 1° ottobre al 31 dicembre si traduce per la cooperativa in un investimento di 6 milioni di Euro. A questo si aggiungono buoni sconto da 5 Euro, sconti sulle Grandi Marche, vantaggi ai soci per il Cinquantesimo della cooperativa e sconti legati al Piano Anti-inflazione, per un investimento complessivo di oltre 10 milioni di Euro.

Nel paniere degli oltre 600 prodotti ribassati del 10% figurano beni di primaria necessità includendo sia alimentari che non alimentari. Nel carrello anti-inflazione saranno presenti sia prodotti industriali che freschi e freschissimi: pasta, pelati, caffè, uova, latte, formaggi e ancora pannolini e prodotti per neonati, prodotti per la cura della persona e la pulizia della casa, attingendo da tutte le linee del prodotto a marchio Coop per rispondere anche a esigenze di consumatori diversi.

Così, nel pacchetto di prodotti ribassati, sono presenti anche prodotti biologici della linea Vivi Verde, i prodotti del commercio equo e solidale (Solidal), prodotti senza glutine e alimenti salutistici della linea Bene Sì. Simile la scelta adottata sugli oltre 1000 prodotti a prezzo bloccato, includendo in questo caso più di 40 categorie merceologiche di prodotti industriali e freschi (di fatto il 40% dell’assortimento).

Rimangono fuori dal carrello tricolore quelle categorie sulle quali incombono tensioni legate all’approvvigionamento di materia prima a causa di una stagionalità difficile.

Alla duplice operazione sui prezzi, si aggiungono una serie di altre attività promozionali per rendere ancora più conveniente la spesa nei Coop.fi. Torna l’iniziativa dei buoni da 5 Euro che si ripeterà con due appuntamenti, sia a ottobre che a novembre: dal 16 al 22 ottobre verranno distribuiti - uno ogni 15 Euro di spesa e multipli di prodotti di aziende toscane, ecologici, biologici, frutta e verdura fresche e prodotti a marchio Coop (contrassegnati dal bollino rosso “Una buona spesa”); dal 23 al 29 ottobre potranno essere spesi, uno ogni 30 euro e multipli, senza limiti nel numero di buoni utilizzabili.

L’iniziativa si ripeterà, con la stessa meccanica, a novembre: dal 13 al 19 si potranno prendere e dal 20 al 26 potranno essere spesi.

Un ulteriore vantaggio è riservato inoltre ai soci Unicoop Firenze che, dal 16 al 22 ottobre e dal 13 al 19 novembre, con ciascun buono da 5 Euro, otterranno un bollino “Una buona spesa”: per ogni scheda completata, verrà erogato un buono da 15 Euro spendibile dal 27 novembre al 10 dicembre ogni 50 Euro e multipli su tutta la spesa.

«Difendere la spesa quotidiana e dare un sostegno concreto ai nostri soci e clienti. Questa è, per noi, una decisione necessaria, legata all’essere cooperativa e, quindi, a mettere in campo le regole del mutuo soccorso nel momento di maggiore bisogno delle persone e delle famiglie: offrire prodotti di qualità alle migliori condizioni di mercato, per soddisfare le necessità primarie. In questo scenario, carico di difficoltà, la nostra cooperativa spinge al massimo l’impegno sulla convenienza con un piano di blocco prezzi e di prezzi ribassati che annulla l’inflazione e permette alle famiglie di scegliere in un paniere di prodotti molto ampio, messo a punto per rispondere alle esigenze di tutti i consumatori», fanno sapere da Unicoop Firenze.

Conad Nord Ovest, Cooperativa associata a Conad con 589 punti vendita in Toscana, Emilia (province di Bologna, Ferrara e Modena), Lombardia (provincia di Mantova), Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte, Lazio (province di Roma e Viterbo) e Sardegna aderisce con l’intera rete di vendita. Conad aderisce all’iniziativa offrendo nei propri punti vendita oltre 600 prodotti a marchio a prezzi calmierati fino alla fine dell’anno, per offrire ai propri clienti una spesa completa e di qualità.

"In risposta alle recenti iniziative governative, confermiamo il nostro impegno aderendo al trimestre anti-inflazione e ribadiamo il dovere, come grande distribuzione di continuare a fare la nostra parte, sostenendo le famiglie. – ha dichiarato Adamo Ascari, Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest - È con ‘’Bassi e Fissi’’ che Conad aderisce al trimestre anti-inflazione: un paniere di prodotti a marchio che combinano qualità e convenienza.

‘’Bassi e Fissi’’ è un’iniziativa che portiamo avanti da dieci anni e testimonia il nostro impegno quotidiano a salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie. Un obiettivo che perseguiamo anche attraverso i nostri distributori di carburante a marchio, che tanto stanno facendo per calmierare il mercato - ribadisce Ascari - e con le Parafarmacie Conad, gli ottici ed i Petstore Conad, tutti concept ideati per garantire accessibilità, sicurezza, convenienza e rispondere alla richiesta di una spesa comoda, moderna e completa.

Rinnoviamo quindi con determinazione il nostro impegno, con l’obiettivo di contribuire attivamente alla costruzione di un'economia futura resiliente e al servizio di tutti."

L’iniziativa Bassi e Fissi comprende centinaia di prodotti a marchio Conad fondamentali per la vita quotidiana a prezzi ribassati rispetto la media di mercato, che hanno consentito nel 2022 un risparmio medio alle famiglie italiane del 26,5%.

A sostegno dell’adesione di Conad al “Trimestre anti inflazione”, sono previste iniziative di comunicazione ad hoc, con campagne pubblicitarie – in partenza dal prossimo 1° ottobre – sull’adesione del paniere dei prodotti Bassi e Fissi all’iniziativa del Governo.

I prodotti a marchio sono una scelta per un numero crescente di clienti perché conciliano qualità e convenienza, attenzione al sostegno delle produzioni Made in Italy e sostenibilità ambientale.

Nei punti vendita della rete di vendita di Conad Nord Ovest, la quota di mercato dei prodotti a marchio Conad è del 32.9%. Conad Nord Ovest ha una quota di mercato del 15.3% (assieme a Pac2000) nelle aree in cui è presente, con un fatturato complessivo di 4,75 miliardi di euro.

"Gli unici che ci guadagnano sono governo e commercianti -commenta Vincenzo Donvito Maxia, presidente dell'Associazione Diritti Utenti e Consumatori- Il governo perché continua nella sua disastrosa propaganda a favore dei cosiddetti poveri (bacino elettorale, dicono), con politiche che non creeranno mai le condizioni perché la povertà possa essere superata.

I commercianti continueranno a fare i loro sconti e promozioni, con l’aggiunta della pubblicità pagata da chi poi fa a comprare gli stessi prodotti. Gli unici che ci rimettono sono i consumatori. Bel risultato.

Una iniziativa che rientra nell’assenza di politica del governo per il rilancio dell’economia. Non sapendo come spendere i soldi messi a disposizione dell’Unione europea (Pnrr, etc) e puntando al solo mantenimento del proprio potere con la carità.

Defiscalizzazione, sburocratizzazione, semplificazione… tradizionali strumenti di incentivi a tutti gli attori del mercato? Assenti! Il problema, è che per fare certe scelte occorre saperle concepire e metterle in atto, con persone capaci e dedite all’interesse pubblico e non di partito… scelte e persone che sembrano proprio mancare".