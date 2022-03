Il nuovo treno Blues in Mugello e nell'area senese

Questa mattina in Piazza della Repubblica a Firenze, Stefano Baccelli, Assessore alle Infrastrutture e Trasporti Regione Toscana e Marco Trotta, Direttore Direzione Regionale Toscana Trenitalia, hanno presentato il Blues, primo treno ibrido di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ai sindaci del Mugello e bacino Senese; le aree dove il treno entrerà in servizio. Hanno partecipato all’incontro i primi cittadini di Borgo San Lorenzo, Scarperia, Fiesole, Dicomano e Asciano.

Nel 2022 il nuovo treno arriverà sulle linee non elettrificate del bacino senese, del bacino faentino e della Val di Sieve, prevedendo nel 2023 un cambio completo del modo di viaggiare su queste linee. In totale sono previsti 110 treni Blues nelle seguenti Regioni: Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Il nuovo regionale Blues rappresenta un salto generazionale, perché può viaggiare con motori diesel su linee non elettrificate, con motore elettrico su quelle elettrificate, e con batterie per percorrere il primo e l’ultimo miglio sulle linee non elettrificate o durante la sosta nelle stazioni così da evitare l’uso di carburanti, azzerando emissioni e rumori. La tecnologia ibrida consente di ridurre del 50% il consumo di carburante, oltre a una forte diminuzione delle emissioni di CO2 rispetto agli attuali convogli diesel. Il Blues è attrezzato con l’ERTMS, il più evoluto sistema di segnalamento ferroviario in Europa.