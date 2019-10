Il nuovo libro di don Momigli su Chiesa e città

Mercoledì 2 ottobre la presentazione in Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi alla presenza del sindaco Nardella

Mercoledì 2 ottobre in Palazzo Medici Riccardi, sede della Città Metropolitana di Firenze, verrà presentato il libro di don Giovanni Momigli, "La Chiesa nella città. Segno e via per il bene comune" (edizioni Ares).

All'incontro, alle 17 nella Sala Luca Giordano, oltre all'autore interverranno il Sindaco di Firenze Dario Nardella; Franca Alacevich, ordinario di sociologia all'Università di Firenze; Antonio Maria Baggio, ordinario di filosofia politica all'Istituto universitario Sophia; Valentino Bulgarelli, preside della Facoltà teologica dell'Emilia Romagna. Modera l'incontro Antonio Lovascio, direttore dell'Ufficio comunicazioni sociali dell'Arcidiocesi di Firenze.