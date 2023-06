Il mare della Toscana tra i più belli d'Italia

Il mare della Toscana è secondo solo a quello della Sardegna, le meravigliose spiagge e le acque cristalline della Maremma Toscana, infatti, sono sul podio della “Guida Blu” delle migliori località costiere marittime, un riconoscimento che conferma l’eccellenza di questo territorio. Tra le 21 vele assegnate, 4 sono della Toscana, in particolar modo dell’isola di Capraia e dei comuni maremmani Castiglione della Pescaia, Capalbio e l’Isola del Giglio.

Le vacanze sono già arrivate per migliaia di italiani e quest'anno sembra che ci sia più voglia che mai di partire; infatti, nonostante l'aumento dei prezzi e la complicata situazione economica di tutta Europa, il motore di ricerca di hotel e voli www.jetcost.it ha rilevato che le prenotazioni di alloggi sono aumentate del 33% per il mese di luglio 2023 rispetto allo scorso anno. Tre località della Toscana sono risultate tra le 40 più ambite, Lucca si distingue per occupare la 16^ posizione e Firenze la 18^.

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito web, in modo da ottenere dati molto affidabili in quanto si tratta di vere e proprie ricerche e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di alloggi tra l'1 e il 31 luglio indicano che, oltre a Lucca e a Firenze, tra le più ricercate dai turisti nazionali c'è anche l'Isola del Giglio (27).

Le fredde giornate invernali hanno ormai lasciato il posto al sole e le vacanze estive sono dietro l’angolo. Durante la bella stagione sono le località di mare ad essere prese d’assalto dai turisti, nell’immaginario comune si pensa che per godere di un mare da sogno e di spiagge paradisiache bisogna necessariamente fare ore e ore di aereo per raggiungere destinazioni esotiche. In realtà anche l'Italia ospita angoli caraibici, il nostro Bel Paese, infatti, pullula di luoghi incantevoli dove trascorrere le tanto attese ferie in compagnia di famiglia e amici.

La Maremma Toscana è uno di quei territori da favola dove le spiagge e il mare vivono armoniosamente grazie ad un progetto di turismo sostenibile. Ad avvalorare la bellezza di questo territorio ci ha pensato la “Guida Blu” di Legambiente e Touring Club Italiano che, da oltre vent’anni assegnano le ambite “vele” ai comuni più meritevoli attraverso i dati raccolti da Legambiente.

Questo prestigioso riconoscimento non valuta solo la purezza delle acque, ma anche la qualità ambientale e dei servizi offerti. La guida passa in rassegna oltre 400 comuni costieri italiani e premia con il massimo riconoscimento le “Cinque Vele”, chi tra questi ha saputo curare con iniziative sostenibili i territori e i luoghi d’eccellenza.

La Maremma Toscana anche quest’anno resta nell’olimpo de “il mare più bello”, tanto che l’Arpat, l’agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, secondo il sistema di controllo ufficiale della regione, ha giudicato la qualità di queste acque “eccellenti”. Grazie a queste peculiarità, al patrimonio naturalistico, alla bellezza incontaminata, la zona costiera della Maremma ha conquistato il podio del “mare più bello d’Italia” facendo sventolare ben 4 vele sui comuni dell’Isola di Capraia, sul territorio di Castiglione della Pescaia, Capalbio e dell’Isola del Giglio.

Castiglione della Pescaia con le sue incantevoli spiagge ampie e sabbiose, si conferma ancora una volta regina dell’estate: la baia principale è la Spiaggia di Ponente, attrezzata di stabilimenti balneari, bar e ristoranti è il luogo perfetto dove trascorrere una giornata di mare in compagnia di tutta la famiglia. Qui la sabbia è finissima e dorata, il fondale è basso e limpido, una vera e propria oasi del relax e della bellezza. Proseguendo sul tratto di costa verso nord si potranno ammirare una serie infinita di calette e piccole baie nascoste, lontane dal turismo di massa, che si gettano dolcemente nell’acqua cristallina.

Da questo promontorio si può ammirare il calare del sole che regala tramonti infuocati e suggestivi ma anche, per gli appassionati, fare emozionanti immersioni tra i fondali rocciosi.