Il Loggiato degli Innocenti si tinge di blu: lunga vita ai diritti

Si tinge di blu questa sera il Loggiato dell’Istituto degli Innocenti in piazza Santissima Annunziata in occasione del trentennale della ratifica italiana della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il Comune di Firenze aderisce all’iniziativa “Lunga vita ai diritti”, promossa da Unicef e Anci. L’Istituto degli Innocenti è stato scelto come simbolo della città per la difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

L’illuminazione blu del Loggiato degli Innocenti, in collaborazione con Silfi spa, ricorda a visitatori e cittadini di rinnovare l’impegno assunto con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (CRC), il trattato internazionale più ampiamente ratificato, firmato ad oggi da 196 paesi. La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.

L’Italia è stata tra i primi firmatari della Convenzione, riconfermando il suo impegno nei confronti dell’infanzia già precedentemente assunto con la costituzione e il sostegno finanziario dell’Ufficio di Ricerca dell’Unicef a Firenze presso l’Istituto degli Innocenti.

“Da sempre Firenze è schierata al fianco dei bambini e delle loro madri fragili - ha detto l'assessore a Welfare Sara Funaro - ed è in prima linea per la difesa dei loro diritti. Da secoli l’Istituto degli Innocenti si impegna sul fronte della tutela dei diritti dell’infanzia e si occupa dell’accoglienza di bambini, adolescenti e delle loro madri fragili con risultati eccellenti e di cui la città va fiera. La tutela dei minori, con i loro bisogni, necessità e diritti è la priorità della nostra comunità”. “Con questa speciale illuminazione - ha spiegato Funaro -, in occasione del trentennale della ratifica italiana della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza, vogliamo ancora una volta accendere i riflettori e sensibilizzare i cittadini su un tema importante come quello dei diritti dei minori”.

“Per ricordare questo importante anniversario illuminiamo il Loggiato, splendido spazio di accesso al primo edificio rinascimentale che Firenze ha dedicato seicento anni fa alla cura e all’educazione dei bambini, con un colore che è divenuto simbolo dell’infanzia - dice la Presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida -. Un modo efficace per dialogare con la città e invitare tutti alla riflessione su quanto resta da fare perché i diritti dei bambini siano rispettati e trovino concreta attuazione ovunque nel mondo. L’Istituto degli Innocenti coglie l’occasione per ribadire il suo impegno al fianco delle istituzioni cittadine, regionali ma anche nazionali e internazionali a sostegno delle politiche in favore dell’infanzia e dell’adolescenza”.