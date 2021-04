Il gruppo Pd di Palazzo Vecchio: “Bisogna approvare il Ddl Zan”

Quanto denunciato con coraggio dalla ragazza di Castelfiorentino , buttata fuori di casa perché ha dichiarato la propria identità sessuale, testimonia l'opportunità di calendarizzare il ddl Zan.

“È fondamentale affrontare quanto prima in parlamento il disegno di legge Zan e arrivare all’approvazione. Siamo tutti in prima linea nella battaglia contro il Covid-19 e per uscire dalla crisi che ne consegue ma non possiamo mettere in secondo piano diritti sacrosanti che devono finalmente nel nostro paese essere tutelati appieno. La vicenda della giovane Malika, avvenuta a Castelfiorentino, nella nostra Toscana e a pochi chilometri dalla nostra città, ci ha fatto capire quanto siano urgenti passi avanti concreti per un pieno riconoscimento di questi diritti: è per questo necessario calendarizzare presto questo disegno di legge, un provvedimento di civiltà.

Episodi come questo rafforzano ancora di più il nostro impegno su questo fronte. Come gruppo Pd di Palazzo Vecchio ci uniamo alla piena solidarietà per Malika e all’appello per l’approvazione del disegno di legge Zan. Firenze, terra di diritti e di solidarietà, non arretra di un millimetro: è grave e inaccettabile e da respingere con forza qualsiasi forma di esclusione o discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, alla disabilità” così Nicola Armentano e Letizia Perini, capogruppo e vicecapogruppo Pd a Palazzo Vecchio.