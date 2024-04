Il Grand Hotel Principe di Piemonte blindato

Il Presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon ha scelto di alloggiare al Grand hotel Principe di Piemonte di Viareggio per la sua tappa in Italia. Da giorni infatti l’albergo 5 stelle lusso e’ rimasto ‘blindato’ per garantire la massima protezione e riservatezza al Capo di Stato che ha prenotato l’intera struttura, selezionata per l’occasione dopo averne visionate altre due a Firenze. Il capo di Stato (alla guida del Tagikistan da quasi 30 anni e in carica fino al 2027) è arrivato assieme ad una delegazione di autorità del suo Paese: un totale di circa 50 persone _ tutti uomini _ alloggiate nei due piani dell'albergo sul lungomare. A Rahmon è stata riservata una lussuosa suite da 150 metri quadrati vista mare e in tipico stile italiano.

Il Grand hotel Principe di Piemonte ha messo a disposizione l’intera squadra per accogliere l’autorità del Tajikistan e il suo staff: la cucina ‘2 stelle Michelin’ e’ rimasta attiva 24 ore su 24 in via esclusiva, con un dialogo continuo tra lo chef personale di Emomali Rahmon (che ha espresso parole di elogio per l'esperienza food e la qualità dei prodotti) e l’executive del Principe, Giuseppe Mancino. Menù rigorosamente di pesce (tutta la delegazione è di religione musulmana) e un catering studiato appositamente per il viaggio di ritorno in jet privato previsto per venerdì 26.

Il Presidente Rahmon tra l’altro nei giorni scorsi è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi, oltre ad aver visitato alcune tra le aziende di eccellenza in Italia.