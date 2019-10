Il Gonfalone di Firenze al Quartiere 3

Visita istituzionale venerdì 11 ottobre a Villa Bandini in via del Paradiso (ore 18)

Venerdì 11 ottobre, alle ore 18, il Gonfalone del Comune di Firenze sarà in visita istituzionale al Quartiere 3 per incontrare la cittadinanza in occasione dei 115 anni di fondazione del Gonfalone e della Famiglia di Palazzo; quella di venerdì sarà la terza tappa del viaggio istituzionale nei cinque Consigli di Quartieri di Firenze – il primo da quando sono stati istituiti negli anni Settanta i Consigli di Quartieri – nell’ambito delle iniziative per celebrare questo anniversario promosse dalla Presidenza del Consiglio Comunale in collaborazione con i presidenti dei cinque Quartieri, per far conoscere direttamente a tutti i fiorentini la storia della bandiera del Comune che è stata dettagliatamente ricostruita, per la prima volta, grazie al giornalista Franco Mariani, su autorizzazione del Sindaco Dario Nardella, e che ora è stata pubblicata nel libro “Il Gonfalone di Firenze e la Famiglia di Palazzo”, edito da Scribo, in vendita anche al bookshop di Palazzo Vecchio.

La sede scelta dal Quartiere per questo incontro è Villa Bandini in via del Paradiso 5.

Ad accompagnare il Gonfalone oltre al Presidente Luca Milani e al giornalista Franco Mariani, che durante il suo excursus storico proietterà foto e video inediti sul Gonfalone – ha recuperato oltre 3mila foto all’archivio storico del Comune – ci saranno l’assessore al Personale e Quartieri Alessandro Martini e l’assessore alla partecipazione e cittadinanza attiva Alessia Bettini; a fare gli onori di casa la Presidente del Quartiere 3 Serena Perini e il Presidente della Commissione Cultura Francesco Degl’Innocenti.

“Dobbiamo tornare a far sentire importante questo simbolo della nostra città – ha dichiarato la Presidente del Quartiere 3 Serena Perini – e dobbiamo riscoprire il valore culturale, storico e civile del Gonfalone, che è il segno di appartenenza alla città e che ci aiuta a ritrovare l'idea di essere cittadini di Firenze. Il nostro Gonfalone è il più bello di tutti e tutti lo guardano con ammirazione. Celebrare questo anniversario deve essere di spinta per la costruzione di una comunità e di una città solidale e accogliente per tutti e che faccia il bene di tutti”.

“E’ una occasione – ha dichiarato il Presidente della Commissione Cultura del Quartiere 3 Francesco Degl’Innocenti – per unire i vari quartieri al cuore della città che è il Gonfalone. Un’occasione da non perdere per conoscere la nostra storia e le nostre tradizioni”. (s.spa.)

Tutti gli appuntamenti sono coordinati dall'Associazione Firenze Promuove.