Il geologo e il jazzista nel 'Mediterraneo: le radici di un mito'

Il noto scienziato Mario Tozzi ed il jazzista di fama Enzo Favata sono i protagonisti di ”Mediterraneo: Le radici di un mito”, spettacolo suggestivo per voce narrante e musica che, tra mito e ricerca, si terrà lunedì 2 agosto, alle ore 21.30 al Torrione di Santa Brigida, tra gli eventi principali della XII edizione di Empoli Jazz Summer 2021 (Giardino Torrione di S. Brigida - Via Antiche Mura 7, Empoli).

Uno scienziato della terra e un sassofonista che della musica della sua terra ha fatto un’inconfondibile cifra stilistica, raccontano il Mediterraneo attraverso il particolare punto di vista della geologia, scienza tanto affascinante quanto trascurata, e la musica al confine tra passato e futuro. Da questo incontro scaturisce un affresco inedito del mito di Atlantide, un film senza immagini raccontato con le parole e i suoni, nel quale prendono forma paesaggi arcaici, miti dimenticati e ricerca scientifica, rivelando allo spettatore una geografia antica, sepolta nella stratificazione delle ere geologiche e preistoriche.

Favata, molto abile con l’elettronica dal vivo, miscelata con strumenti a fiato, la utilizza in questo progetto con un sistema di filtraggio del suono dei suoi sassofoni, clarinetti e strumenti etnici, creando magiche atmosfere sonore sulle quali scorre il racconto di Mario Tozzi.

Mario Tozzi, ricercatore presso il CNR, ha condotto studi sull’evoluzione geologica del Mediterraneo centro-orientale. È autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e internazionali. Oggi unisce la sua competenza scientifica e le doti di comunicatore per dedicarsi ad una intensa attività di educazione delle giovani generazioni alla conoscenza delle tematiche legate all'ambiente e alla salvaguardia dei territori.

Enzo Favata, musicista apprezzato sulla scena del jazz internazionale come sassofonista, è anche compositore e autore di musiche originali per cinema, radio, teatro, documentaristica. I suoi progetti, caratterizzati da un originale intreccio tra musiche popolari e avanguardia, sono stati ospitati in prestigiosi festival ed innumerevoli palcoscenici, in tutto il mondo. Favata ha suonato e registrato dischi con Dino Saluzzi, Enrico Rava, Miroslav Vitous, Lester Bowie, Art Ensemble of Chicago, Metropole Orkest, Dave Liebman, Guinga, Omar Sosa, Django Bates Tenores di Bitti Eivind Aarset, Jan Bang e tanti altri.

La biglietteria del Torrione di Santa Brigida apre alle 20.30, ma si consiglia vivamente l’acquisto in prevendita sul sito dell’Empoli Jazz summer festival 2021. Ingresso promozionale posto unico a 10 più diritti di prevendita riservato agli iscritti Centro Busoni, Giallomare, Soci Arci, Soci Coop, Studenti Universitari mentre l’ingresso promozionale ragazzi posto unico a 5 euro più diritti di prevendita (ragazzi per under 18).