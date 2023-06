Il Gattopardo, sei serate teatrali dedicate a un capolavoro

Il ritratto di una nobiltà decaduta, il Risorgimento e i suoi stravolgimenti, il passato che si aggrappa al presente, nella celebre frase “Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi”. Capolavoro della letteratura italiana e mondiale, “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa esce dalle pagine del romanzo per approdare sul palco della BiblioteCaNova Isolotto, a Firenze. Dal 30 giugno al 4 agosto, ogni venerdì alle ore 17,30 – prenotazioni tel. 055.710834 teatro.donne@libero.it - sei reading teatrali con sei diversi attori: Vania Rotondi, Gabriele Giaffreda, Annibale Pavone, Teresa Fallai, Amerigo Fontani, Roberto Gioffré. A introdurre le serate è Antonio Fazzini. La riduzione del testo è di Annibale Pavone.

Solo i primi appuntamenti dell’anteprima estiva di Avamposti Festival del Teatro delle Donne, organizzata nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.La rassegna continua con “Tutte le immagini scompariranno”, spettacolo di e con Elena Arvigo dedicato a testi di Annie Ernaux, autrice di culto e Premio Nobel per la letteratura 2022, sabato 15 e domenica 16 luglio nel Cortile di Villa Vogel. Giovedì 3 agosto si torna alla BiblioteCaNova Isolotto e sul palco sale l’attrice e autrice Cinzia Pietribiasi con lo spettacolo multimediale “Padre d’amore, padre di fango”.Non mancano iniziative per i più piccoli, con le “Favole & merenda” in programma tutti mercoledì - al tramonto, ingresso libero - allo spazio estivo Ultravox Firenze del parco delle Cascine, a cura di Antonio Fazzini e Vania Rotondi.A settembre, a Villa Vogel, prenderà il via l’Extended Edition di Avamposti Festival: mercoledì 6 settembre Angela Antonini presenterà “Recital su Anne Sexton”, progetto nel segno della poetessa e performer, con band musicale.

Giovedì 7 e venerdì 8 settembre lo humour nero di “Cosa ti cucino, amore?”, rodatissima commedia di Linda Brunetta, interpretata da Caterina Casini, Maddalena Rizzi, Carlina Torta. Chiuderà sabato 9 settembre Raffaella Azim con il reading “Non seppellitemi viva” dedicato alla poetessa e scrittrice russa Marina Cvetaeva.Da giovedì 14 settembre il Teatro delle Donne tornerà nella “sua casa”, il Teatro Goldoni di Firenze: inaugurerà “Lo straordinario dell’ordinario”, spettacolo tratto dall'opera di Clarice Lispector, scritto e interpretato da Cristina Abati.

Sabato 16 settembre Gianfranco Berardi con il nuovo spettacolo “LidOdissea”. Martedì 19 e mercoledì 20 settembre “Witch is”, progetto teatrale che riflette sulla figura della strega.Avamposti Festival si conferma vetrina della nuova drammaturgia e del teatro contemporaneo, con spazio a giovani autori e a testi legati al mondo femminile, in particolare all’aumento della violenza fra le pareti domestiche, argomento a cui il Teatro delle Donne diretto da Cristina Ghelli dedica, da tempo, una specifica ricerca.ANTEPRIMA AVAMPOSTI TEATRO FESTIVALVenerdì 30 giugno 2023 - ore 17,30BiblioteCaNova Isolotto - via Chiusi, 4 – Firenze – ingresso su prenotazioneAntonio Fazzini introduce brevemente il romanzo.Vania Rotondi legge il primo capitolo, affiancata da Antonio FazziniNel primo capitolo si presentano alcuni dei personaggi principali del romanzo.

Si descrive l’ambiente di Casa Salina nell’imminenza dello sbarco in Sicilia di Garibaldi e del suo esercito.Venerdì 7 luglio 2023 - ore 17,30BiblioteCaNova Isolotto - via Chiusi, 4 – Firenze – ingresso su prenotazioneAntonio Fazzini riassume il capitolo precedente.Gabriele Giaffreda legge il secondo capitolo, sempre affiancato da Antonio Fazzini.Nel secondo capitolo, la famiglia Salina si trasferisce nella proprietà feudale di Donnafugata. Garibaldi è sbarcato in Sicilia. Presentazione di Angelica: la nobiltà deve fare i conti con l’avanzamento della borghesia.Venerdì 14 luglio 2023 - ore 17,30BiblioteCaNova Isolotto - via Chiusi, 4 – Firenze – ingresso su prenotazioneAntonio Fazzini riassume i capitoli precedenti.Annibale Pavone legge il terzo capitolo, affiancato da Antonio FazziniNel terzo capitolo si parla del plebiscito per la annessione delle Sicilia al Regno di Sardegna.

Tancredi dichiara in una lettera il suo amore per Angelica.Venerdì 21 luglio 2023 - ore 17,30BiblioteCaNova Isolotto - via Chiusi, 4 – Firenze – ingresso su prenotazioneAntonio Fazzini riassume i capitoli precedentiTeresa Fallai legge il IV capitolo, affiancata da Antonio FazziniNel quarto capitolo Angelica e Tancredi sono ufficialmente fidanzati. Don Fabrizio rifiuta la carica di senatore del Regno. Partenza da Donnafugata.Venerdì 28 luglio 2023 - ore 17,30BiblioteCaNova Isolotto - via Chiusi, 4 – Firenze – ingresso su prenotazioneAntonio Fazzini riassume i capitoli precedentemente letti ed il V capitoloAmerigo Fontani legge il sesto capitolo, sempre affiancato da Antonio FazziniNel sesto capitolo il famoso ballo a Palazzo SalinaVenerdì 4 agosto 2023 - ore 17,30BiblioteCaNova Isolotto - via Chiusi, 4 – Firenze – ingresso su prenotazioneAntonio Fazzini riassume i capitoli precedentiRoberto Gioffré legge il settimo e l’ottavo capitolo, affiancato da Antonio Fazzini.Negli ultimi due capitoli si narra la morte del Principe e si descrive la parabola discendente di Casa Salina a cinquanta anni esatti dalle vicende del primo capitoloSabato 15 e domenica 16 luglio 2023 - ore 21,15Cortile di Villa Vogel - via delle torri, 23 - FirenzeTUTTE LE IMMAGINI SCOMPARIRANNORECITAL DA TESTI DI ANNIE ERNAUX - Premio Nobel 2022Progetto e regia Elena ArvigoCon ELENA ARVIGOAnteprimaGiovedì 3 agosto 2023 - ore 21,15BiblioteCaNova Isolotto - via Chiusi, 4 – FirenzePADRE D’AMORE, PADRE DI FANGODi e con CINZIA PIETRIBIASIMusica e suoni Giorgia PietribiasiVoce narrante Michele ZaccariaAVAMPOSTI TEATRO FESTIVAL extended editionMercoledì 6 settembre 2023 - ore 21,15Cortile di Villa Vogel - via delle torri, 23 - FirenzeRECITAL SU ANN SEXTONProgetto di e con ANGELA ANTONINICon una band musicaleAnteprimaGiovedì 7 e venerdì 8 settembre 2023 - ore 21,15Cortile di Villa Vogel - via delle torri, 23 - FirenzeSeven Cults/Laboratori PermanentiCOSA TI CUCINO, AMORE?Una commedia di Linda BrunettaRegia Linda BrunettaCon CATERINA CASINI, MADDALENA RIZZI, CARLINA TORTASabato 9 settembre 2023 - ore 21,15Cortile di Villa Vogel - via delle torri, 23 - FirenzeLunaria TeatroNON SEPPELLITEMI VIVAReading dedicato a Marina CvetaevaCon RAFFAELLA AZIMGiovedì 14 settembre 2023 - ore 21,15Teatro Goldoni - via Santa Maria, 15 - FirenzeGogmagogLO STRAORDINARIO DELL’ORDINARIOLiberamente tratto dall'opera di Clarice LispectorTesto e regia Cristina AbatiCon CRISTINA ABATISuono live Spartaco CortesiCollaborazione al progetto Tommaso TaddeiSabato 16 settembre 2023 - ore 21,15Teatro Goldoni - via Santa Maria, 15 - FirenzeCompagnia Berardi CasolariLIDODISSEA (titolo provvisorio)Un progetto di Gianfranco Berardi e Gabriella CasolariCon GIANFRANCO BERARDI e altri attoriMartedì 19 e mercoledì 20 settembre 2023 - ore 21,15Teatro Goldoni - via Santa Maria, 15 - FirenzeGiovedì 21 settembre 2023 – ore 21,15BiblioteCaNova Isolotto - via Chiusi, 4 – FirenzeIl Teatro delle DonneWITCH ISUn progetto di Landi/Mignemi/Paris drammaturgia Francesca MignemiRegia Virginia LandiCon ELEONORA PARIS, CRISTIANA TRAMPARULO, GIORGIA IOLANDA BARSOTTIPRIMA ASSOLUTAFinalista al bando Regist* Under 35 della Biennale Teatro di Venezia 2022IL TEATRO DELLE DONNE – Centro Nazionale di DrammaturgiaSede legale: via A.

Canova, 100/2 – 50142 FirenzeUffici: via Baccio da Montelupo, 101 – 50142 Firenze – tel. e fax 055.2776393teatro.donne@libero.it - www.teatrodelledonne.com