Il film su Nada stasera su Rai1: "La bambina che non voleva cantare"

La vita dell'artista toscana e l'importanza di sua madre per lo sviluppo di un grande talento

Cresce l'attesa per il film sulla vita di Nada che andrà in onda in prima assoluta stasera 10 marzo su Rai1: si intitola "La bambina che non voleva cantare" ed è incentrato oltre che sull'artista di Gabbro (interpretata da Tecla Insolia e Giulietta Rebbeggiani per la fase da bambina) anche sulla madre, Viviana Fenzi impersonata da Carolina Crescentini. “Il mio personaggio - racconta l'attrice alla Rai - è una donna e una mamma complessa, in balìa di un’emotività straripante. Il talento di Nada, per lei, è un passaporto per la libertà della figlia”. Fu proprio Viviana Fenzi a scegliere per la figlia l'insolito nome di Nada, dopo che una zingara, di nome per l'appunto Nada, le predisse, leggendole la mano, che avrebbe avuto una figlia, e che questa avrebbe viaggiato e avuto successo. "Il racconto di questo personaggio - sottolinea Tecla Insolia sempre alla Rai - è travagliato, ma anche leggero. Nada canta per curare la madre che ama molto e, nel percorso che fa, scopre come esternare i suoi sentimenti attraverso la musica”.

La regista del film, che racconta la storia di Nada, tratta dal suo romanzo 'Il mio cuore umano', è Costanza Quatriglio: “Mi sono innamorata - evidenzia sempre alla Rai - del clima che Nada ha riversato nel libro e del realismo magico di questi personaggi. È un racconto che attinge alla biografia ma tocca delle corde universali”.

Nada Malanima (67 anni, ne compirà 68 il prossimo 17 novembre), che oltre a cantare è anche scrittrice e attrice di ottimo livello, con alcune canzoni ha lasciato davvero il segno: basti ricordare "Ma che freddo fa" (1969), "Il cuore è uno zingaro" con cui vinse Sanremo 1971 in coppia con Nicola Di Bari, "Ti stringerò" (1982), "Amore disperato" (1983).

Cantante pop all'apice del successo tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli Ottanta, poi negli ultimi anni cantautrice molto apprezzata, l'artista toscana domenica 9 maggio 2021 sarà la protagonista di un concerto - show al Politeama Pratese.

Gli attori del film in onda stasera in prima serata (ore 21,25) su Rai1: