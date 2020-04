Il Covid-19 scarcera il boss al 41bis

Interventi dell’Associazione Strage di Via dei Georgofili e della capogruppo lista Nardella Dardano: “Grave, necessario passo indietro”

L’Associazione tra i familiari delle vittime della Strage di Via dei Georgofili di Firenze, appreso che il giudice di sorveglianza del tribunale di Milano ha concesso gli arresti domiciliari al capomafia di Palermo Francesco Bonura e che, a causa dell’emergenza coronavirus, molti dei mafiosi al 41bis potrebbero lasciare il carcere e tornare alle loro case esprime il proprio sdegno e preoccupazione.

“Siamo costernati ed offesi” dichiara il Presidente dell’Associazione Luigi Dainelli “Comprendiamo la situazione di emergenza del Paese e dunque anche delle carceri, ma mentre tutti noi siamo costretti al distanziamento sociale e molti, come gli anziani nelle RSA, rimangono per evitare il diffondersi del contagio lontano dai luoghi e dalle persone loro familiari, ai mafiosi definitivamente condannati al carcere duro è concesso il privilegio di tornare a casa con il rischio di vanificare tutte le misure di isolamento loro imposte per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, giustizia e buonsenso.

L’Associazione, unendosi alle dichiarazioni relative alla vicenda rilasciate nelle ultime ore tra gli altri dal magistrato Nino Di Matteo, dal procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho e dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci invita il Governo, in particolare il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il Parlamento, nella figura del Presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra a fare chiarezza su questa vicenda che ci lascia increduli insieme a tutti coloro impegnati in prima linea e a molti onesti cittadini augurandosi che si voglia intervenire con urgenza perché lo Stato non dia il tremendo segnale di poter cedere, nonostante l’emergenza sanitaria, alle proteste e ai ricatti della mafia.

"Preoccupano le notizie relative ai provvedimenti di scarcerazione di boss mafiosi al 41bis. Parliamo di personaggi che hanno avuto un ruolo chiave nelle organizzazioni criminali, responsabili di sanguinari delitti. È un gesto grave su cui auspico che da parte dell’esecutivo ci sia un ripensamento. Così come confido in una presa di posizione politica decisa da parte delle forze di Governo. Perché questa scelta sbagliata e pericolosa offende chi ha lavorato senza sosta, a costo del sangue, sacrificando tutto, anche la vita, per portare la Giustizia in questo paese” Così anche Mimma Dardano, capogruppo lista Nardella, rispetto alla scarcerazione di boss mafiosi dal 41bis, tra cui Zagaria.