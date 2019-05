Il Consiglio di condominio è obbligatorio?

Il condominio con meno di 12 condomini può non avere i consiglieri?

Egregio dottor Marco Suisola,

Abito in un condominio con 11 condomini gestito da un amministratore molto inetto che non fa rispettare le regole condominiali (es. deposito rifiuti dei giardini in viottolo comune, posteggio auto nel corsello dei box creando difficile accesso alle auto, ecc.). Da anni ci sono due “consiglieri” e proprio questi sono i primi a non rispettare i regolamenti condominiali. Lo scorso anno ho chiesto di abolire questa funzione che non è prevista per il nostro condominio di 11, ma mi è stato risposto che nel regolamento di condominio esistono pertanto tale funzione devono rimanere. Questo anno ha mandato la convocazione d’assemblea e c’è la voce: nomina consiglieri. Cosa posso fare per non far nominare questi arrogati? L’articolo 1130-bis cc parla molto chiaro come posso fare che sia rispettato?

Gradirei avere un suo consiglio

Grazie

Salve,

se il vostro regolamento prevede il consiglio questo ci può essere anche nei condomini inferiori alle 12 unità immobiliari. Potete fare una delibera a maggioranza (2 comma art. 1136) perché questo non sia più presente ed inoltre potete sempre inserire nel regolamento le sanzioni alle infrazioni previste dall'articolo 70 delle disposizioni attuazione del cc.

Per qualsiasi chiarimento non esiti a riscrivermi.