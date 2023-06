Il cartellone degli spettacoli del 44° Festival La Versiliana

Marina di Pietrasanta (LU) _ E' il festival più lungo dell'estate italiana, eclettico, ricco, versatile, istrionico e longevo, che quest'anno giunge alla sua 44° edizione. A un passo dalle spiagge di Marina di Pietrasanta (LU), all'interno della celebre pineta che fu cara a Gabriele d'Annunzio, il Festival La Versiliana aprirà le sue porte e accenderà l'estate a partire dal 9 luglio, per quasi 60 giorni consecutivi, fino ad arrivare alla fine di agosto e oltre.

Per l'estate 2023 La Versiliana darà vita a un cartellone teatrale multidisciplinare imponente, scanzonato e profondo al tempo stesso, firmato dal consulente artistico Massimo Martini, composto da 47 spettacoli, articolato su 3 palcoscenici, con ben 284 artisti coinvolti, a cui si aggiungono gli oltre 60 incontri pomeridiani “al Caffè” con i big della letteratura, cultura, arte, politica e attualità, ed un programma - ricchissimo - di intrattenimento e spettacoli, ben 23, per bambini per la rassegna “La Versiliana dei Piccoli”.

Anche quest'anno il cartellone di spettacoli del festival, si svilupperà tra il grande teatro all'aperto La Versiliana immerso nella pineta, lo Spazio Caffè “Romano Battaglia” come sede anche di spettacoli teatrali ed il “Giardino Barsanti” all'interno del Chiostro di Sant'Agostino nel centro storico di Pietrasanta, confermando il carattere versatile del Festival e la capacità di ampliare il proprio perimetro, ma toccherà anche Seravezza con il suo Palazzo Mediceo e la località di Focette con spettacoli per bambini.

Ad esibirsi nel grande teatro all'aperto da 2 mila posti, incorniciato dalla lussureggiante pineta, saranno i più importanti protagonisti dello spettacolo, prestigiose compagnie di danza, i cantanti più amati, i comici e gli showman più applauditi e le star dei social più seguite, che comporranno un festival dal carattere eclettico e multidisciplinare che attraversa tutti i generi: dalla prosa, alla danza, alla musica, al musical, ai family show e al nouveau cirque.

“Sono particolarmente orgoglioso di presentare questa 44° edizione del Festival La Versiliana - commenta il presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti - alla quale abbiamo lavorato mettendo in campo uno sforzo collettivo importante a cui hanno contribuito molti soggetti. Ci siamo focalizzati su tre grandi aree: gli spettacoli e le attività culturali, con cui ci presentiamo al pubblico e che sono il fulcro della nostra missione, il bilancio dell'ente che oggi gode di ottima salute e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri ambienti, che oggi, lo dico senza millanteria, sono più che mai belli, curati e accessibili.

Per quanto riguarda lo spettacolo, il mio principale ringraziamento va al nostro Consulente Artistico Massimo Martini che ha svolto un lavoro ottimo, riuscendo a confezionare un cartellone multidisciplinare ricco, variegato e capace di raccogliere l'interesse di più generazioni, riscuotendo sia il consenso del Ministero della Cultura, sia quello del pubblico come già si intuisce dall'andamento delle vendite dei biglietti. Con il Consiglio di Gestione che mi ha affiancato in ogni momento e che ringrazio, siamo riusciti in questi anni a risanare completamente il bilancio della Fondazione, attraverso scelte oculate e prudenziali ed attraverso il reperimento di nuovi fondi.

Un lavoro non facile, ma che oggi ci permette di consegnare un ente con il bilancio in piena salute. La manutenzione, il decoro e la piacevolezza degli spazi è stato fin dall'inizio del mio mandato uno dei miei principali obiettivi. I nuovi viali che oggi rendono oggi la Versiliana un luogo senza barriere e accessibile a tutti e che abbiamo realizzato con il contributo della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana sono solo l' ultima in ordine cronologico delle opere che abbiamo messo in atto in questi anni, ma di cui sono particolarmente orgoglioso e grato a chi ha creduto sin da subito in questo progetto.

Su tutti il mio ringraziamento va al Sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti che ha sempre creduto e sostenuto questo percorso e con cui abbiamo condiviso ogni passo e a tutta la Giunta del Comune di Pietrasanta, che ci ha sempre affiancati. Merita un ringraziamento anche il Senatore Massimo Mallegni che nel recente passato ci ha aperto le porte per accedere ad un importante contributo ministeriale. Ringrazio poi la Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica, con cui abbiamo riallacciato una proficua collaborazione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ogni anno sostiene i nostri progetti culturali e tutti gli sponsor di questa edizione come Lavazza, Fonteviva, Coldiretti ed i media-partner Radio Bruno e Noi Tv, ma tutta la stampa in generale che ha sempre dato visibilità alle nostre iniziative.

Ultimo ma non per importanza, il personale tutto della Fondazione Versiliana che ogni giorno si presta con passione e professionalità, per rendere realtà i progetti".

"L'ottimo lavoro svolto in questi anni dal presidente Alfredo Benedetti e da tutto il Consiglio di Gestione della Fondazione Versiliana - aggiunge il Sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti - è certificato dai numeri: non solo quelli del bilancio, importantissimi, ma soprattutto quelli delle presenze.Sarebbe stato più semplice far quadrare i conti sacrificando quella qualità che, da sempre, contraddistingue l'intrattenimento offerto alla Versiliana.

Invece, una conduzione equilibrata ha permesso di lavorare contestualmente sui due obiettivi e anche sperimentare soluzioni rivelatesi vincenti. Come l'idea di una Versiliana diffusa in altre zone di Pietrasanta e della Versilia, riproposta anche quest'anno; l'aumento della capienza per il teatro, fra gli elementi che ha convinto RDS a fare il bis a Marina di Pietrasanta, unica località italiana confermata dal Summer Tour 2022. E aggiungo anche la collaborazione con le colonie estive, grazie alla quale tanti ragazzi possono godere del Parco e trascorrere belle giornate all'aria aperta.

Quest'anno mi aspetto che la Versiliana continui in questo percorso di crescita, migliorando il già ottimo 2022 sul fronte sia del pubblico, sia della solidità economica: il cartellone presentato oggi ha tutte le carte in regola affinché questo auspicio possa realizzarsi. E a dimostrazione di quanto sia alta l'attenzione e la considerazione verso il nostro Festival, annuncio con grande piacere che per la giornata inaugurale del 9 luglio mi ha confermato la sua presenza il ministro del turismo Daniela Santanchè."

"Una Versiliana per tutti . Forse è proprio questa la frase che meglio descrive la possibilità di far convivere in un unico cartellone spettacoli e artisti cosi diversi tra loro.- commenta il Consulente artistico del Festival Massimo Martini - Il teatro, oggi più che mai, ha bisogno di nuovo pubblico, più attento, più informato e più ampio. Oggi fortunatamente i giovanissimi cominciano a scoprire quella scatola magica che è il palcoscenico e lo fanno spinti dal desiderio di vedere dal vivo i personaggi e le performance vissuti solo online e questa 44^ edizione del festival ospita molti nuovi personaggi nati dal web che si alternano ai grandi protagonisti del Teatro italiano.

Il Festival sarà anche coproduttore di due spettacoli di danza contemporanea, proprio ad indicare un percorso di crescita che necessariamente passa sia dal già avvenuto riconoscimento ministeriale che dall’esigenza di fare rete con altre importanti realtà culturali come ad esempio la compagnia Finzi Pasca, ad accogliere i nuovi germi del noveau cirque con produzioni di grande livello e ospitare star internazionali come Sergio Bernal. La Versiliana è un Festival estivo ed è corretto inserire nel cartellone anche spettacoli di grande richiamo come, solo per fare un esempio, il nuovo spettacolo estivo di Massimo Ranieri.

Una stagione con importanti produzioni, grandi autori e personaggi famosi, ma anche nuove e giovani produzioni, giovanissimi ed emergenti autori e attori meno noti al grande pubblico, ma famosissimi sul web…. In poche parole Una Versiliana per tutti”. Il cartellone teatrale, accreditato anche quest'anno dal Ministero della Cultura, si inaugurerà il 12 luglio con una PRIMA NAZIONALE in coproduzione con la Versiliana: lo spettacolo “Callas, Callas, Callas”,omaggio in danza alla Divina Maria Callas a 100 anni esatti dalla sua nascita messo in scena dalla Compagnia Opus Ballet di Rosanna Brocanello con le coreografie di Adriano Bolognino, Carlo Massari e Roberto Tedesco.

Tra i protagonisti del poliedrico cartellone celebri attori, big della musica e maestri della risata tra cui Enrico Lo Verso con Dado Moroni e Roberto Gatto ("Resta Diva”; regia Alessandra Pizzi - 21/7); Stefano Massini con Luca Barbarossa ( “La Verità, vi prego, sull'amore” - 3/8) , Monica Guerritore (“Anna. La nascita di un film” - Estratti della sceneggiatura del film su Anna Magnani in fase di preparazione - 20/8), Umberto Tozzi (“Gloria Forever” Tour 11/8), i Cugini di campagna ( “Anima mia” tour 12/8), Massimo Ranieri ( “Tutti i sogni ancora in volo” tour 13/8), Iva Zanicchi ( “Gargana” Tour 23/8); Andrea Pucci ( “Pucci Summer Tour” 17 agosto), Angelo Duro ( “Sono Cambiato” 30/7), I Soliti idioti ( “Fiodena tour“ 6 agosto), Max Angioni ( “Miracolato” 10 agosto ) Paolo Ruffini ( “Io? Doppio!” politicamente corretto.

Il ritorno dei mitici doppiaggi in Livornesaccio 14 agosto), Francesco Cicchella ( “Bis!” 19 agosto, Maurizio Battista ( “Ai miei tempi non era così” 25 agosto). In programma anche il musical per tutta la famiglia “Mortina” della Compagnia delle Formiche tratto dalla serie di Barbara Cantini ( 4 agosto), una serata con la fisarmonica e il bandoneon di Mario Stefano Pietrodarchi accompagnato dal quintetto d'archi della Royal Academy di Londra (8 agosto) e ci sarà musica anche con concerti spettacolo in tributo a Lucio Battisti ( “Battisti.

Si, viaggiare – la storia” 22 luglio), Raffaella Carrà ( “Raffaella! Omaggio alla Carrà” con Beatrice Baldaccini 25 luglio), Fabrizio De Andrè ( “De Andrè, la storia” 2 agosto), Ennio Morricone (“Tributo a Morricone Film History” 16 agosto). Varietà ed eclettismo anche nel programma della prosa che spazia da commedie contemporanee e divertenti come “Trovatene uno bravo” con Andrea Muzzi e Fabio Canino (18 luglio) e come “Ancora?!” con Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli (24 agosto), al teatro di impegno civile “L'ultima estate.

Falcone e Borsellino 30 anni dopo” con Simone Luglio e Giovanni Santangelo (9 agosto) , al teatro classico francese con “L'Avaro” di Molière con Andrea Buscemi ed Eva Robin's (15/8). Da menzionare anche la presenza di Luca Sommi che nel suo monologo/spettacolo “Il Cammin di nostra vita” ci condurrà in un viaggio nella Divina Commedia di Dante (23 luglio). Per la prima volta sul palco della Versiliana debutterà anche l' acclamata compagnia elvetica che da anni conquista il pubblico di tutto il mondo ovvero la Compagnia Finzi Pasca, creatori principali di ben 3 cerimonie olimpiche, che presenteranno “Bianco su Bianco” con Helena Bittencourt and Goos Meeuwsen (22 agosto), spettacolo delicato e intenso in perfetto equilibrio tra ironia e leggerezza improvvisa.

Per il genere del nouveu cirque da segnalare anche la presenza del celebre Circo Madera che porterà in scena “Psicomic”, varietà circense ad alto tasso di serotonina, tra acrobazie, musica e comicità che assumono un linguaggio onirico e simbolico ( 7 agosto).

Novità di questa stagione l'ampio spazio dedicato alle più amate star dei social, comici e content creator che hanno raggiunto in rete alte vette di popolarità e che oggi si mostrano anche dal vivo, in teatro: dal giovane fuoriclasse della comicità toscana, Jonathan Canini con i suoi strampalati personaggi toscani del suo nuovo spettacolo “Vado a vivere con me” (20 luglio) , passando per i seguitissimi Barbascura X che nel suo “Amore Bestiale” coniugherà comicità e divulgazione scientifica (19 luglio) , Ginevra Fenyes artista fiorentina, stella comica di Instagram ( “Cono o Coppetta? ” 26 luglio) e Filippo Caccamo col suo spettacolo sul mondo della scuola “Tel chi Filippo” 28 luglio).

Altissimo il livello della Versiliana alla voce danza: in cartellone una prima nazionale firmata da Versiliadanza per la direzione artistica di Angela Torriani Evangelisti e coprodotta dal Festival La Versiliana dal titolo “Prochain arrêt” (15 luglio), spettacolo corale in occasione del trentennale di Versiliadanza. Tra le punte di diamante spiccano i solisti e gli étoiles del Teatro San Carlo di Napoli in un gran gala (direzione artistica Alessio Carbone - 16 luglio), la star mondiale Sergio Bernal, étoile del balletto nazionale di Spagna, osannato dal pubblico e dalla stampa internazionale ( “ A night with Sergio Bernal” - 1 agosto) , la straordinaria coppia Carola Puddu e Francesco Borbonaglia nella celebre produzione di “Giulietta e Romeo” del Balletto di Roma (5/8), classico firmato dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde. Due saranno gli omaggi a Maria Callas: oltre al già citato spettacolo della Compagnia Opus Ballett, anche il Balletto del Sud omaggerà la divina del melodramma insieme a Iannis Xenakis con “La Traviata.

Maria Callas, il mito” con le coreografie di Fredy Franzutti, coreografo fra i più conosciuti e apprezzati in Italia e all’estero (29 luglio) e sempre il Balletto del Sud tornerà anche in agosto con per presentare “Il Cigno” (18 agosto).

La Versiliana nel Chiostro : 9 saranno gli spettacoli che la Versiliana porterà nel Chiostro di Sant'Agostino: questo sarà il palcoscenico della contemporaneità e della sperimentazione con una proposta di titoli che spazia dal teatro contemporaneo, alla danza contemporanea e al nouveau cirque. Si parte il 1° agosto con “Questa splendida non belligeranza” , spettacolo vincitore di In-box 2022 scritto e diretto da Marco Ceccotti: commedia moderata sul devastante quieto vivere con un rapimento, una guerra, un dittatore e tutto ciò che serve ad una famiglia per potersi dire "ti voglio bene".

A seguire “Sempre fiori, mai un fioraio” omaggio al grande Paolo Poli con Pino Strabioli e Marcello Formica alla fisarmonica ( 3 agosto) e “Parlami d'amore – Quando la radio cantava la vita” con Mario Incudine in prima nazionale. Teatro contemporaneo anche il 13 agosto con “La Sparanoia”, scritto e interpretato dal giovanissimo Niccolò Fettarappa e interpretato insieme all'altrettanto giovane Lorenzo Guerrieri, talenti emergenti ma già pluripremiati.

Ci sarà anche musica con strumenti inconsueti come quelli della Compagnia Nando e Maila che potereranno la loro “Sonata per tubi” 9 agosto. La danza contemporanea sarà quella del Roma City Ballet , con due spettacoli - Wonderboys (10 agosto) e Walk (21 agosto) - e di Emox Balletto diretto da Beatrice Paoleschi che il 15 e i 16 agosto presenterà “Danzare l'amore” con Francesco Mariottini e la presentazione di Ilaria Cipriani.

Conclusione con il nouveau cirque di Circo Pacco con lo show di giocoleria eccentrica, magia comica, peluches di “Paccottiglia Deluxe - cialtroneria di qualità superiore!” ( 29 agosto) .

Il Festival La Versiliana è sostenuto da Comune di Pietrasanta, Regione Toscana attraverso Toscana Promozione Turistica, Ministero della Cultura.