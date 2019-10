Il cane più simpatico: concorso gratuito a Firenze

Sabato pomeriggio 12 ottobre alla Cooperativa di Legnaia in collaborazione con Enpa

Domani, sabato 12 ottobre, si terrà un Concorso Canino dedicato all'amico a quattro zampe più simpatico.L'evento è organizzato da ENPA Firenze insieme alla Cooperativa di Legnaia, che ospiterà il concorso nel proprio centro di Via Baccio da Montelupo 180 a Firenze a partire dalle ore 16.Un'iniziativa divertente per tutte le famiglie e gli appassionati di cani, gratuita e aperta a tutti, per passare un pomeriggio in allegria.