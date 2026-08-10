Il caldo non dà tregua, codice rosso fino a domenica

Prosegue l'ondata di calore su Firenze. Il Ministero della Salute ha confermato il codice rosso (livello 3) per le giornate di oggi venerdì 17 e sabato 18 con la proroga anche a domenica 19 luglio, con temperature percepite fino a 39 gradi e condizioni di rischio elevato per la salute, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e soggetti con patologie croniche.

Le temperature previste alle 8 sono di 27 gradi oggi e 26 gradi sia domani che domenica; alle 14 di oggi la temperatura prevista sarà di 37, domani di 35 e domenica di 34. In lieve calo, ma sempre molto elevate, la temperatura massima percepita: 39 oggi, 37 domani e 36 domenica.

Per oggi le rilevazioni del Centro funzionale regionale confermano inoltre caldo intenso in città. Alle 10.15 sono stati misurati 35,9 gradi all'Orto Botanico, 34,3 gradi a Boboli e 34 gradi alla stazione Firenze Università, dopo minime notturne comprese tra 23,3 e 25 gradi, valori che testimoniano il persistere delle cosiddette notti tropicali.

La protezione civile del Comune di Firenze rinnova l'invito a limitare le attività all'aperto nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua anche in assenza dello stimolo della sete, evitare l'esposizione diretta al sole, prestare particolare attenzione alle persone più fragili e agli animali domestici.

Il decalogo del Ministero della Salute con i consigli per proteggersi dal caldo è disponibile all'indirizzo: https://www.salute.gov.it/caldo.