Il Caffè della Versiliana da spazio a Alessandro Orsini

Marina di Pietrasanta- Il personaggio televisivo Alessandro Orsini, noto per le sue opinioni favorevoli all'invasione russa dell'Ucraina, sarà protagonista di un vero è proprio spettacolo lunedì 18 luglio alle 21.30 allo Spazio Caffè de La Versiliana per la 43° edizione del Festival. Lo spettacolo è prodotto dalla Società Editoriale Il Fatto.

Alla Versiliana Alessandro Orsini propone la sua versione sulle cause della guerra in Ucraina, ricostruisce le relazioni conflittuali tra la Russia e la Nato dal 1999 a oggi e "spiega" come mai Putin abbia deciso di lanciare un’invasione destinata a cambiare la storia dell’Europa. "La funzione della scienza sociale – spiega Orsini – è di aiutare le persone ad acquisire una conoscenza più profonda delle forze che spingono il mondo verso esiti distruttivi".

Seguirà il firmacopie del suo libro.