Il balletto contemporaneo arriva nelle sale

TRIPLE BILL: Solo il 16 maggio ore 20.15 in diretta via satellite al cinema

Nei cinema toscani in diretta via satellite da Londra il 16 maggio (alle 20.15) Within the Golden Hour di Christopher Wheeldon, Medusa (Nuova produzione) di Sidi Larbi Cherkaoui e Flight Pattern (Premio Olivier) di Crystal Pite

L’appuntamento della Royal Opera House di maggio è con il balletto contemporaneo ed è previsto per giovedì 16 maggio alle 20.15. Triple Bill verrà trasmesso nei cinema italiani in diretta via satellite dalla Royal Opera House di Covent Garden, a Londra (elenco delle sale a breve su www.nexodigital). Il volto contemporaneo del Royal Ballet viene svelato nei tre lavori, due recenti e uno inedito, dei tre coreografi Christopher Wheeldon, Crystal Pite e Sidi Larbi Within Cherkaoui.

Fotografia di Tristram Kenton

Tutti e tre i pezzi mostrano al pubblico le nuove visioni sulla danza del Royal Ballet. Within the Golden Hour di Wheeldon è ispirato al cambiamento delle stagioni ed è incentrato su sette coppie che si separano e si mescolano tra di loro. Si avvale della musica di Vivaldi ed Ezio Bosso ed è illuminato dai colori del tramonto.

Segue Medusa, il pezzo inedito del coreografo belga Sidi Larbi Cherkaoui, che è un vero e proprio inno alla contemporaneità.

Il pezzo che chiude la rappresentazione è Flight Pattern di Crystal Pite: qui, attraverso la danza contemporanea, il coreografo esprime una toccante riflessione sulla crisi dei migranti, con 36 ballerini che si muovono all'unisono sulle note della musica tratta dalla Symphony of Sorrowful Songs diHenryk Mikołaj Górecki.

Gli appuntamenti con la Royal Opera House al cinema offrono al pubblico di tutto il mondo i migliori posti in sala e includono materiale esclusivo capace di raccontare quel che accade dietro le quinte con interviste e dettagliati ritratti dei performer. Nella stagione 2017/18 più di un milione di persone a livello internazionale hanno assistito a una produzione di un’opera di punta o di un balletto della Royal Opera House in uno degli oltre 1.500 cinema che partecipano all’iniziativa in 51 nazioni.

In Italia la stagione 2018-2019 della Royal Opera House è distribuita nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con Classica HD, MYmovies.it, Amadeus, Danza&Danza e Danzadove, Sipario-La Rivista dello Spettacolo, British Council e il progetto UK Italy Partners for Culture.