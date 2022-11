Il 27 novembre una delle maratone più belle e coinvolgenti

A Firenze per una delle maratone più famose e belle d’Italia. Appuntamento domenica 27 novembre 2022 per uno degli eventi sportivi più suggestivi del capoluogo toscano che attira ogni anno migliaia di runners da tutto il mondo. Un weekend all’insegna dello sport e della cultura che permetterà di correre e liberare la mente nella capitale del Rinascimento.

Passo dopo passo, ognuno con il suo ritmo e con la sua strategia, per condividere insieme una giornata all’insegna dello sport in una delle città più belle al mondo. Domenica 27 novembre 2022 torna la maratona di Firenze: uno degli appuntamenti di punta nel calendario di eventi sportivi ospitati dal capoluogo toscano che attira ogni anno migliaia di runners da tutto il mondo. La maratona, giunta alla sua 38ª edizione, si snoda lungo 42 km. e 195 m., attraversando luoghi e vie ricche di storia, arte, cultura e fascino come Piazza della Signoria, Ponte Vecchio e Santa Croce. Bellezza e cultura circondano i runners che accetteranno la sfida: dai professionisti di lunga data fino a coloro che decideranno di mettersi in gioco per la prima volta.

Presentazione ufficiale attraverso i canali social di Firenze Marathon della medaglia che va ai finisher dell’edizione 2022 della maratona di Firenze, in programma domenica 27 novembre. L’oggetto, atteso e ambìto perché rappresenta il simbolo e il ricordo della fatica compiuta da ogni partecipante e la gioia di aver portato a termine i 42 km e 195 metri della gara, è stato realizzato per il terzo anno consecutivo da Susanna Alisi, designer fiorentina titolare di Alisi Gioielli, situato in via Porta Rossa nel centro di Firenze, a poche centinaia di metri da Piazza Duomo, dove la gara parte e termina.

La medaglia dell’edizione 2022, di una forma particolare, è un connubio tra i colori di Firenze, nei suggestivi luoghi toccati dal tracciato e quelli della bandiera della Pace, argomento la cui importanza non ha bisogno di sottolineature. La Medaglia della Pace, così è stata definita dalla stessa artista che l’ha progettata.

La Firenze Marathon è il principale evento di corsa su strada che si svolge in Toscana e, insieme a Roma, è ormai di diritto la maratona internazionale più importante d’Italia e tra le prime 20 al mondo per numero di partecipanti e per qualità. Un’atmosfera unica da vivere, partecipando a un così importante evento podistico, ma anche un’opportunità per scoprire le meraviglie di Firenze e concedersi momenti di relax al termine della corsa.