Il 2 Aprile sarà Hermi VS Babic

Sabato 2 Aprile all’Impianto dell’Accademia Pugilistica Fiorentina Yassin Hermi affronterà il bosniaco Stevo Babic - 2 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi in carriera. Il match è programmato sulla distanza delle 6 riprese al limite nella categoria dei pesi medi. Il match Hermi VS Babicv sarà preceduto da otto incontri tra pugili dilettanti, dove saranno impegnati alcuni fra i migliori pugili toscani opposti a paripeso provenienti dalla Liguria e dalla Lombardia.

Yassin in preparazione ha svolto le sedute di guanti con Lepei, Casamassima, Ciupitu. Il Maestro Boncinelli, da noi raggiunto al telefono, ci ha riferito di un ottimo lavoro svolto contro pugili più pesanti di lui ed in preparazione per i prossimi impegni - Lepei combatterà il 1° Aprile, Ciupitu e Casamassima il 9 Aprile.

Il match contro il 20enne bosniaco rappresenta il 9° match in carriera per Yassin, si avvicina la quota minima - 10 incontri - per disputare il titolo italiano nella mani attualmente del napoletano Carlo De Novellis.

Nel sottoclou di Hermi VS Babic si segnala il ritorno - dopo 5 mesi - di Raoul Diani che sarà impegnato contro il lombardo Renato Nasufi, pugile talentuoso e dal record simile al mancino dell’Accademia.

Impianto Accademia Pugilistica Fiorentina, via Rocca Tedalda n. 142.

Biglietti: prezzo unico 15 Euro - per info 337769949.

Di seguito il programma completo della serata:

Cresti Mattia VS Dantone Sonny

Jhinoui Yessin VS Todaro Gaetano

El Rhali Adil VS Gambirasi Edoardo

Fastame Samuel VS Diamantino Danilo

Diani Brando VS Osmeni Rendom

Zito Nikolas VS Gazzani Gabriele

Daini Raoul VS Nasufi Renato

Harumi Ermir VS Rimanti Filippo

Hermi Yassin VS Stevo Babic