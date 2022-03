​ A Firenze il 9° match da professionista di Hermi

La Promo Boxe di Mario Loreni e la Global Gym Boxe tre Firenze organizzano la serata del 2 Aprile, la Kermesse è incentrata sul match fra Yassin Hermi - 8 vittorie su altrettanti match, 5 per KO - ed il Pugile della Repubblica Ceca Michal Chudil - 3 match in carriera di cui 2 vinti per KO ed 1 pareggio. Nel sottoclou previsti 8 incontri ai quali parteciperanno i migliori Pugili Elitè dilettanti della Toscana.

È singolare che per il talento fiorentino Yassin quello del 2 Aprile sia il primo match da professionista a Firenze; ma la sua carriera pugilistica non è certo lineare. Yassin ha abbandonato la Nazionale prestissimo, dove probabilmente avrebbe avuto un posto da titolare e tutti i benefici del caso, ed è stato in procinto anche di lasciare il Pugilato se non avesse avuto la possibilità di passare professionista. Meno male che al suo angolo ed al suo fianco c’è sempre stato il Maestro Boncinelli che ha favorito il suo passaggio nel panorama professionistico ed ha continuato a stargli vicino quando il ragazzo, a soli 18 anni, ha perso la madre ed ha interrotto per un periodo la sua carriera.

Non vogliamo caricare di troppo responsabilità il ventenne Yassin, soprattutto in questo periodo di grande difficoltà per il movimento pugilistico italiano; ma è giusto sottolineare come Firenze sia una città passionale con un debole per i Pugili di talento dalle storie travagliate.

Tornando al match con Chudil, l’incontro si disputerà sulla distanza delle sei riprese al limite dei 72,5 kg. Il pugile 22enne della Repubblica Ceca - dati alla mano - potrebbe fornire un ottimo test per Yassin avvicinandolo a quota 10 incontri che gli consentirebbero di battersi a breve e magari sempre a Firenze per il titolo italiano; ma procediamo con ordine: appuntamento il 2 Aprile all’Impianto dell’Accademia Pugilistica Fiorentina, via Rocca Tedalda n. 142.

Biglietti: prezzo unico 15 Euro - per info 337769949.