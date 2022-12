Il 16 dicembre sciopero Cgil-Uil contro la Legge di bilancio

Firenze, 8-12-2022- I Sindacati bocciano la Manovra e confermano gli scioperi. La rivendicazione dello sciopero è contro una Legge di Bilancio.

Sciopero generale regionale dunque di 24 ore, dei settori privati e pubblici, per venerdì 16 dicembre: lo proclamano Cgil e Uil Toscana, all’interno della mobilitazione nazionale dei due sindacati “contro una Legge di Bilancio iniqua socialmente, che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese, in particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale”. In Toscana nell’occasione saranno organizzate iniziative territoriali (manifestazioni e presìdi).

La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie del settore pubblico e privato. Nei servizi pubblici essenziali lo sciopero sarà esercitato nel rispetto delle regolamentazioni di settore attuative della L. n.146/90 e sue successive modificazioni. Sono esonerati dallo sciopero i lavoratori dipendenti dei seguenti comparti e amministrazioni pubbliche: Trasporto aereo, Igiene ambientale, Elisoccorso, Funerario, INL-Anpal.

Per i passeggeri della tramvia di Firenze sono possibili disservizi nella giornata di venerdì 16 dicembre dalle ore 12 alle ore 16. La tramvia circolerà regolarmente dall’inizio del servizio (ore 5 del mattino) fino alle ore 12 e dalle 16 fino alle 2 di notte. A Gest Il precedente sciopero generale indetto dalle stesse sigle sindacali ha avuto un’adesione dell’11%.

Per i bus di Autolinee Toscane coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Lo sciopero, con differenze territoriali e di bacino, per il personale viaggiante, per il servizio e per le biglietterie è previsto nei seguenti orari:

Firenze urbano: Dalle 18 alle 22;

Dalle 18 alle 22; Firenze extraurbano: Dalle 17 alle 21 ( Ex busitalia ). Dalle 17:30 alle 21:30 ( Ex Cap );

Dalle 17 alle 21 ( ). Dalle 17:30 alle 21:30 ( ); Prato: Dalle 17.30 alle 21:30;

Dalle 17.30 alle 21:30; Pistoia: Dalle 18 alle 22. A Montecatini (Servizio Ex TT) dalle 17.30 alle 21.30;

Dalle 18 alle 22. Livorno, Elba e Funicolare di Montenero: Dalle 17.30 alle 21:30;

Dalle 17.30 alle 21:30; Piombino : Dalle 08.30 alle 12.30

: Dalle 08.30 alle 12.30 Lucca: Dalle 17.30 alle 21:30;

Dalle 17.30 alle 21:30; Pisa : Dalle 12 alle 16;

: Dalle 12 alle 16; Massa Carrara Dalle 11 alle 15;

Dalle 11 alle 15; Arezzo: Dalle 08.30 alle 12.30;

Dalle 08.30 alle 12.30; Siena: Dalle 08.30 alle 12.30;

Dalle 08.30 alle 12.30; Funicolare di Certaldo: Dalle 08.30 alle 12.30

Dalle 08.30 alle 12.30 Grosseto Dalle 08.30 alle 12.30

Dalle 08.30 alle 12.30 Isola del Giglio: Dalle 08.30 alle 12.30

Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto nelle ultime 4 ore di turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di Autolinee Toscane dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di Filt CGIL e UIL, del 16 dicembre 2021, fu del 35,95%.

Hera informa che potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di alcuni servizi presso il call center e gli sportelli commerciali, ma ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.

In Toscana Energia Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil regionali, insieme alla Rsu, respingono con forza l’atteggiamento arrogante e, per gli effetti che produce sui lavoratori, “corsaro”, che Italgas (che controlla Toscana Energia) ha messo in atto con la comunicazione di servizio del 22 novembre scorso.

Nel periodo in cui si sarebbero dovuti svolgere incontri sindacali a livello nazionale e del Coordinamento delle Rsu del gruppo, in cui portare a soluzione le molte problematiche emerse sui territori - corretta applicazione del sistema di relazioni sindacali previsto nel Protocollo dell’8 aprile 2022, costante e insostenibile riduzione del personale,sicurezza nelle attività aziendali a partire dalla reperibilità e dal sistema di rilevazione fughe e dispersioni Picarro a guida notturna, necessarie risposte sul tema delle professionalità e degli inquadramenti (su cui è stato aperto a partire da luglio uno stato di agitazione discusso ai tavoli con la Prefettura e con le Amministrazioni locali toscane) - l’azienda invia ai lavoratori una disposizione su misure fino ad ora sempre discusse ai tavoli sindacali.

Ciò, oltre al richiamo, per il personale comandato a lavoro nei giorni di chiusura, a programmare i quattro giorni di ferie tassativamente entro il mese di gennaio 2023 appare come una interpretazione “forzata e fantasiosa” degli istituti previsti nel Contratto nazionale gas acqua.

Su questi argomenti si svolgerà il prossimo 19 dicembre l’assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori di Toscana Energia per decidere le ulteriori iniziative da mettere in atto per contrastare tali atteggiamenti aziendali.