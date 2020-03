Idy Diene: il ricordo domani alle 18 sul Ponte Vespucci

Due anni fa l'omicidio a sfondo razziale. Bundu e Palagi (SPC): "Targa, situazione surreale. Chiederemo ai gruppi consiliari di compiere un gesto di coraggio"

"Domani alle 18 l'appuntamento è su Ponte Vespucci, a due anni dall'omicidio di Idy Diene". Questo l'annuncio di Antonella Bundu e Dmitrj Palagi, consiglieri comunali di Sinistra progetto Comune, che da sempre seguono con particolare attenzione questa terribile vicenda. "La città - proseguono - ricorderà una ferita fatta con un gesto di odio. Risponderà con la solidarietà e la partecipazione, di quella cittadinanza attiva e di quell'associazionismo che ha posto una targa importante, a parziale compensazione di quello che ancora il Comune non ha fatto. La Giunta - sottolineano Bundu e Palagi - è in attesa di un via libera da parte della Prefettura, nonostante due mozioni approvate senza voti contrari dal Consiglio comunale, nonostante siano passati due anni e nonostante non sia stata chiesta l'intitolazione del ponte, ma solo la possibilità di dare una risposta necessaria. La politica non può delegare o farsi sostituire rispetto ai compiti che le sono propri. Abbiamo annunciato in aula quello che faremo domani: chiedere ai vari gruppi consiliari di compiere un gesto di coraggio e dare coerente seguito a quanto ha espresso due volte. Non una forzatura istituzionale, ma un modo per uscire da questa surreale situazione. Nel frattempo l'appuntamento è su Ponte Vespucci, alle 18 di domani", danno appuntamento i consiglieri comunali.