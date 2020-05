Idee innovative anti Covid-19: 150 milioni dall'Europa

L'annuncio della Commissione europea

(DIRE) Bruxelles, 30 apr. - La Commissione europea ha annunciato altri 150 milioni al Consiglio europeo per l'innovazione (Eic), a sostegno delle startup e piccole medie imprese per la creazione di idee innovative per la lotta all'emergenza coronavirus. Lo si legge in una nota ufficiale della Commissione europea. Questo pacchetto di aiuti si andrà ad aggiungere ai 164 milioni di euro dell'ultimo Eic Accelerator, uno schema di finanziamento a supporto delle aziende che operano nel campo dell'innovazione per prodotti, servizi e modelli di business ad alto rischio e potenziale. Saranno annunciate a maggio le aziende per il supporto Eic. Maryia Gabriel, commissario europeo per l'Innovazione e la ricerca, ha dichiarato che questo finanziamento "nel giro di poche settimane dimostra la velocità con cui possiamo agire in tempi di urgenza e dimostrano il nostro forte sostegno ai migliori imprenditori e aziende nel loro indispensabile lavoro nel fornire soluzioni contro il coronavirus". (Pis/Dire)