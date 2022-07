​I viola tornano a casa sereni e ossigenati

Fotografie di Fabio Vanzi

MOENA- La Fiorentina torna a casa serena, sicura del lavoro costruttivo realizzato nei giorni del ritiro a Moena. Confortata al sostegno sincero dei suoi tifosi, che l’hanno seguita in Trentino, come fanno da 20 anni. Rassicurata al solido 4-0 inflitto alla Triestina nell’ultima amichevole.

I viola vanno subito in gol con al 6′ con Biraghi, bel servito con un diagonale da Gonzalez. All’ottavo Amrabat si procura un rigore che realizza. Al 12’ altro rigore che però Jovic non realizza. Ma ancora al 14’ il pressing viola provoca un errore del portiere triestino, che Saponara punisce con il terzo gol. Chiude le marcatura Bonaventura al 43’ siglando l’ultimo rigore concesso. Tutto nel primo tempo, perché nel secondo il ritmo rallenta un po’ e Italiano dal ‘72 prova anche numerosi cambi.

Rifulgono in particolare la visione di gioco di Amrabat, le veloci sfuriate e i lanci ispirati di Gonzalez, mentre Jovic manca il gol anche per merito del numero uno della Triestina, Mastrantonio, unico dei suoi a stringere i denti.

La prova viola è sicuramente facilitata dal temperamento con cui i giuliani sono scesi in campo, forse condizionati dalle problematiche societarie da cui sono reduci. Comunque la Fiorentina mostra di saper già tesser trame di gioco, prova accelerazioni e intese di attacco. Sopratutto conferma quel gioco sereno è divertito, che è stata la cifra stilistica di Italiano anche nella scorsa stagione.

L’allenatore viola in conferenza stampa si mostra soddisfatto del lavoro svolto. Sa che per portare alla forma ottimale Jovic servirà tempo, lo stesso in cui imporrà a ogni giocatore di esprimere il meglio di se, oltre a una maggiore cattiveria rispetto a qualche svarione accaduto nello scorso campionato. E se Nikola Milenković se ne dovesse andare? Italiano non nasconde che di farebbe molto da impegnarsi per non far sentire la sua mancanza.

La Fiorentina lascia la Val di Fassa. Il corso di Moena per l’ultima volta echeggerà dei cori dei tifosi viola, speranzosi e su di giri, non soltanto per la buona birra che si beve da queste parti. La prima verifica con il Galatasaray il domenica 31 luglio, poi l’amichevole con il Betis Siviglia sabato 6 agosto.

FIORENTINA: Gollini, Bianco, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Maleh; Gonzalez, Jovic, Saponara. A disposizione: Terracciano, Duncan, Favasuli, Gori, Ikoné, Kouamé, Mandragora, Cabral, Milenkovic, Rosati, Nastasic, Rasmussen, Sottil, Terzic, Zurkowski. All.: Italiano

TRIESTINA: Mastrantonio; Ghislandi, Sarzi, Crimi, Sabbione, Rocchi, Furlan, Pezzella, Gomez, Lovisa, Rocchetti. A disposizione: Martinez, Baldi, Felici, Sottini, Riccardi, Gianno, Pellacani, Bezziccheri, De Luca, Galliani, Coppola. All.: Bonatti