La Tramvia a 'Striscia la notizia', SPC presenta un'interrogazione

Palagi e Bundu: “Per il Comune è intervenuto un consigliere comunale, la Giunta era in ferie? E i problemi denunciati saranno risolti?”

“Il 30 dicembre è andata in onda una puntata di Striscia la notizia in cui si evidenziavano una serie di problematiche relative alla tramvia. Ostacoli nel percorso per non vedenti a Santa Maria Novella, gradini non segnalati ma pericolosi in piazza dell'Unità e al Poggetto. Sorprendentemente l'impegno a risolvere i problemi non è arrivato dalla Giunta, ma è intervenuto un consigliere comunale, il Presidente della VI Commissione consiliare. Saremmo lieti – sottolineano i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu – se questo corrispondesse a un 2020 in cui verrà riconosciuto un ruolo diverso alle consigliere e ai consiglieri, da parte del governo cittadino. Temiamo però che non andrà così. Per questo abbiamo depositato un'interrogazione per capire se davvero si intendono risolvere i problemi denunciati dal servizio di Striscia la notizia entro tre mesi, a che titolo è intervenuto il Presidente della VI Commissione e se ci sia l'intenzione di verificare di chi sono le responsabilità di quei disservizi alle fermate della tramvia. Speriamo – concludono Palagi e Bundu – di non scoprire le risposte sui giornali o in televisione”.