I luoghi della Toscana di Marina Abramović

Marina Abramović. The cleaner

Presentazione del “Fuorimostra” lunedì 1 ottobre alla Biblioteca della Toscana

Insieme alla nuova mostra a Palazzo Strozzi “Marina Abramović. The cleaner” torna anche il “Fuorimostra”, la consueta piccola e preziosa pubblicazione che allarga gli orizzonti della mostra stessa, esplorando i luoghi di Firenze e di tutta la Toscana legati al percorso degli artisti che espongono nelle sale della Fondazione.

Per esaltare la rete di collaborazioni con musei e istituzioni del territorio, Palazzo Strozzi propone dunque il “Fuorimostra di Marina Abramović”: un itinerario nella nostra regione per valorizzare mete del territorio legate all’artista. Nell’incontro verranno presentati sia la mostra che i luoghi toscani che sono stati importanti per lei.

La presentazione del “Fuorimostra Marina Abramović” sarà lunedì 1 ottobre 2 alle ore 17 in esclusiva alla Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo, in piazza dell’Unità italiana 1 a Firenze, a cura di Ludovica Sebregondi della Fondazione Palazzo Strozzi.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti e previa presentazione di un documento di identità.