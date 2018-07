I consigli dell’Automobile Club Firenze, prima di mettersi in viaggio

Qualche suggerimento agli automobilisti prima della partenza per le vacanze

Una buona vacanza va preparata con la massima cura. A partire dal viaggio, per evitare brutte sorprese. Per questo motivo l’Automobile Club Firenze ricorda a tutti gli automobilisti che si sposteranno con la propria vettura, di controllare la patente di guida prima di partire. Chi guida con patente scaduta, infatti, è soggetto al pagamento di una pesante sanzione, ed al ritiro della patente, come disposto dall’art. 126.11 del Codice della Strada.

Per ovviare a questo problema è necessario controllare preventivamente il proprio documento di guida, prima di mettersi in viaggio.

L’Automobile Club Firenze è a disposizione, nella sede di Viale Amendola n° 36, per informazioni ed il rinnovo del documento di guida, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 17,15, senza necessità di prendere appuntamento. Per ogni ulteriore chiarimento si possono chiamare i seguenti numeri di telefono: 055/2486247 – 055/2486246; oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: soci@acifirenze.it

Per gli orari di rinnovo delle patenti presso le Delegazioni ACI si può consultare il sito www.acifirenze.it

Il rinnovo della patente può essere fatto portando con sé la patente di guida che sta per scadere. Qualora la patente fosse già scaduta, è necessario presentare anche un documento d’identità valido, ed il codice fiscale. Chi avesse compiuto gli 80 anni di età, deve portare il certificato anamnestico del medico di fiducia. Se si rinnova la patente di guida presso la Sede dell’Automobile Club Firenze, non occorre portare con sé la foto tessera.