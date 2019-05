I bracciali simbolo di Firenze al polso di Bartender e Barlady

Fotogallery Alessandro Rella - PhotoPress.it

Sec of Florence & Florence Cocktail Week, una collaborazione a dir poco naturale

Cosa c'è di meglio che un bracciale con il simbolo di Firenze al polso dei numerosi Bartender, Barlady e ospiti che hanno partecipato alla quarta edizione della kermesse fiorentina dedicata alla Mixology, al Bere Responsabile e al Bere Bene?

Ci ha pensato Sec of Florence, brand dell’argenteria fiorentina nato trenta anni fa in San Frediano, con il loro bracciale più rappresentativo, contraddistinto dal Giglio di Firenze in argento 925 e laccio in pelle total black per il polso dei Bartender e delle Barlady e in pelle color lilla per gli ospiti internazionali della Florence Cocktail Week 2019.

Altissima la resa del prodotto, dimostrato dalla continua richiesta ai Bartender da parte dei clienti (vista la singolarità del bracciale) se era in vendita presso il loro locale.

https://www.secofflorence.com/

Tutti i materiali sono anallergici e inalterabili, argento 925.