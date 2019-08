Horticulture: l’atelier Alberta Florence porta la natura in tavola

La designer fiorentina Giulia Mondolfi firma la sua prima mise en place

Horticulture è il nome della prima collezione di home decor dell’atelier Alberta Florence. Una collezione ideata dalla designer fiorentina Giulia Mondolfi e composta da una serie di sottopiatti e sottobicchieri protagonisti di un’originale mise en place che vuole essere un omaggio ai giardini di inizio ‘900. Quattro pattern per i sottopiatti e sei per i sottobicchieri, tra loro combinabili, dove colori e forme floreali raccontano un mondo fatto di armonie e contrasti, una natura raffinata ma al tempo stesso ‘selvatica’ che s’ispira ai lavori della grande paesaggista inglese Gertrude Jekyll.

Per la giovane Giulia Mondolfi, dopo gli abiti, occuparsi di design è stato naturale: “La decorazione d’interni e i complimenti d’arredo sono sempre stati una passione. Da quando ho fondato l’atelier – dichiara la designer - ho realizzato su richiesta accessori per la casa ­come cuscini, copriletto, tende e tappezzerie. La sfida in questo caso è stata cambiare materiale e realizzare un pattern ad hoc firmato Alberta Florence. Poter uscire dal consueto, lavorando con materiali nuovi e conoscere un processo di produzione diverso, è stato davvero stimolante”.

Una prima collezione che rispecchia in pieno lo stile Alberta Florence e il suo legame con il mondo dei giardini. “E’ stato meraviglioso ricreare la sensazione di gioia e serenità che si prova stando in mezzo alla natura, su una tavola apparecchiata. Ho cercato di portare all’interno delle nostre case l’energia e le suggestione che solo un paesaggio naturale può trasmettere, - aggiunge Giulia - fondamentale in una società che ci allontana sempre di più dai bisogni veri. Ho fatto mia la frase di Cicerone: ‘Se possedete una biblioteca e un giardino avete tutto ciò che vi serve’.

La collezione Horticulture di Alberta Florence è in vendita presso le sedi dell’atelier: a Milano, in via Sant’Antonio Maria Zaccaria 1; e a Firenze, in via Andrea del Castagno 38 (su appuntamento: +39 328 8875403); oppure online attraverso il sito www.albertaflorence.com. E’ possibile anche fare ordini personalizzati per servizi di grandi numeri scegliendo fra i vari pattern.

Prezzi: Sottopiatto euro 38 (cadauno), Sottobicchieri euro 6 (cadauno)