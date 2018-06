Happy B-DAY Hard Rock Cafe

Un tuffo negli anni 70, un crescendo di emozioni fino all’evento clou della serata: Sul palco di Hard Rock Cafe Firenze la selezione di sette musicisti che suoneranno durante Rockin’1000 con special guest Courtney Love il 21 luglio prossimo a Firenze, in occasione di That’s Live!

Doppio anniversario per il Cafe di Firenze, che il 14 giugno, oltre a ricordare il47mo Founders’ Day, quando Isaac Tigrett e Peter Morton aprirono il primo Hard Rock Cafe in una vecchia concessionaria della Rolls Royce, festeggia il settimo anno nel capoluogo toscano.

Per l’occasione, nel locale di via Brunelleschi si potrà tornare alla magica atmosfera degli anni ’70 per tutto il giorno: si inizia con il Legendary Burger 06oz, servito a 0,71 cent dalle 11.00 alle 12.00. Alle 14.00 nel RockShop andrà in scena una Jam Session di chitarristi che riporteranno i fan del Cafe ai tempi dei Beatles,Abba, James Brown, Madness, Sex Pistols, Fleetwood Mac.

Chi si presenterà al ristorante vestito a tema o con un capo di abbigliamento anni ’70 riceverà uno sconto sul biglietto d’ingresso a Rockin’1000. Inoltre, tutti i fan del Cafe potranno immortalare il loro personale“Back to the 70’s” al Photo Point.Ma l’appuntamento clou di tutta la giornata, il magic moment musicale unico in tutta Italia, è legato nientemeno che al grande evento del 21 luglio allo stadio Franchi di Firenze: quando, durante Rockin’1000That’s Live, 1500 musicisti suoneranno simultaneamente un repertorio di brani iconici della storia delrock con la special guest Courtney Love.

Gli organizzatori, nel fare questo dono al Cafe, regalano l’opportunità dell’anno a chi si trova letteralmente a un passo dal sogno. Nella serata del 14 giugno, infatti, a partire dalle 21.00, sul palco del Cafe fiorentino quindici musicisti si sfideranno per suonare all’evento musicale per eccellenza del 2018. Èun omaggio che gli organizzatori della band più grande del mondo vogliono fare al tempio del rock fiorentino: a iscrizioni ormai quasi chiuse, con una lista d’attesa che supera i 700 nominativi, Rockin’1000 riapre le selezioni per sette fortunatissimi musicisti per celebrare il settimo compleanno di Hard Rock Cafe Firenze.

In “gara”, sul palco del Cafe di via Brunelleschi, quindi, si esibiranno 15 artisti, tutti rigorosamente dal vivo,accompagnati dalla Last Minute Dirty Band. A decidere chi andrà a fare la storia e a suonare con Rockin’1000 e Courtney Love saranno i voti della giuria di qualità, composta di esperti del settore cui si affiancherà il voto del pubblico presente in sala.

Per info chiamare 055 277841

oppure scrivere a: florence_sales2@hardrock.com