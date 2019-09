Handshake al D.I.Y. Firenze Fest (Titty Twister, Cascine)

La giovane band fiorentina, forte di oltre 30mila visualizzazioni al video “The Importance of Being a Penguin” si esibirà nel locale fiorentino venerdì 20 settembre alle ore 21,30

In attesa del loro primo album dal titolo “An Ice Cream Man on The Moon” prevista nel gennaio del 2020 con l’etichetta Urtovox Records, continua il grande lavoro della band fiorentina HANDSHAKE (Tommaso, Giulio e Lorenzo) che è entrata nell’ambita rosa dei 5 finalisti al Summer Contest 2019 di Qube Music, webzine a sostegno della cultura e la buona musica.

Il gruppo si esibirà venerdì 20 settembre all’interno del grande evento del D.I.Y Firenze Fest che avrà luogo al Titty Twister a Firenze in via del Fosso Macinante (zona Cascine).

La serata è organizzata da Lo-Fi Management e Rock Contest Controradio! D.I.Y significa “do it yourself”, e non poteva essere altrimenti, trattandosi di gruppi attivi, molto professionali e ricchi di iniziative come questo festival giunto con grande successo alla terza edizione.

Il gruppo Handshake, forte di oltre 30mila visualizzazioni al loro video “The Importance of Being a Penguin” si esibirà nel locale fiorentino alle ore 21,30; ingresso al Titty Twister a partire dalle ore 19.